Elodie, l’avete mai vista da bambina? Spunta uno scatto inedito sui social della cantante, ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Tra le ex protagoniste di Amici di Maria De Filippi, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elodie, la talentuosa cantante che, nel talent di Canale 5, si è classificata seconda nell’edizione del 2015. Un anno importante, che ha segnato solo l’inizio della carriera ricca di successi di Elodie. Che, quest’anno, ha incantato tutti sul palco di Sanremo. La sua ‘Andromeda’ è stata una delle canzoni più ascoltate dell’ultimo Festival di Sanremo: un vero e proprio successo. E anche il look sfoggiato dalla cantante sul palco dell’Ariston non è passato inosservato: gli outfits di Elodie sono stati tra i più apprezzati della kermesse canora. Tutti, insomma, conoscono Elodie oggi, ma avete mai visto la cantante da bambina? Ebbene, è stata proprio lei a pubblicare uno scatto del suo passato, nelle sue Instagram stories. Curiosi di vedere la versione ‘mini’ di Elodie? Ve la mostriamo subito!

Elodie da bambina: spunta uno scatto inedito dell’ex concorrente di Amici

Sono tanti i vip che, sui social, condividono con i followers immagini del proprio passato. Immagini dolcissime, soprattutto quando decidono di mostrarsi da bambini. E qualche ora fa, è stata la cantante Elodie è mostrare ai suoi fan di Instagram la sua versione ‘mini’. Uno scatto che non è passato inosservato, pubblicato nelle stories. Date un’occhiata:

“Dispettosa”, scrive Elodie come didascalia alla foto. Uno scatto in primissimo piano, di una piccola Elodie con sorrisetto dispettoso, appunto. Un ricordo emozionante, che la cantante ha voluto condividere con i suoi numerosissimi fan di Instagram. Che dire, Elodie era bellissima allora come oggi! E voi, cosa aspettate a seguire la cantante sui social? Non ve ne pentirete!