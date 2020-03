GF Vip, Sara Soldati in lacrime: sua nonna ha un tumore

GF Vip, Sara Soldati in lacrime con i compagni Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese: sua nonna ha un tumore e lei esprime tutte le sue preoccupazioni

Un periodo molto particolare quello per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver appreso la situazione critica che si è creata fuori dalla Casa, con l’arrivo del Covid- 19, i concorrenti hanno iniziato a nutrire forti preoccupazioni per quanto sta accadendo fuori la trasmissione, ai familiari e a tutto il resto della popolazione. Ovviamente ognuno di loro è informato costantemente della situazione di salute di parenti e amici e di eventuali emergenze, come accaduto per Adriana Volpe. La conduttrice ha abbandonato il programma dopo aver appreso che un parente è risultato positivo al virus. Stamattina purtroppo è giunta notizia che il parente contagiato era il suocero, e che con enorme tristezza li ha lasciati questa notte. La situazione preoccupa moltissimo gli italiani e il restante dei concorrenti, che inevitabilmente pensano alle loro famiglie. Anche Sara Soldati ha mostrato tutta la propria preoccupazione per la situazione di salute della nonna.

La Soldati ieri sera ha avuto un crollo emotivo ieri sera in giardino. La ragazza è stata colta da una crisi di pianto, prontamente consolata dall’amico Paolo Ciavarro e da Patrick Rey Pugliese. La modella ha spiegato di essere molto provata per la situazione e che il suo pensiero va costantemente alla nonna, che ha attualmente 86 anni. La donna tempo fa aveva sconfitto un tumore, ma prima dell’ingresso della modella nella casa si è scoperto che il male purtroppo era tornato. La ragazza tra le lacrime ha raccontato agli amici: “Stava facendo la chemioterapia in ospedale, ora la sta facendo da casa… Prima che entrassi qui aveva sconfitto un tumore, poi gliene è venuto un altro e non so come sta andando“. La preoccupazione della giovane è tangibile e più che comprensibile, ma gli amici hanno comunque cercato di analizzare con lei la situazione e rincuorarla, soprattutto il figlio di Eleonora Giorgi.

Paolo, infatti, analizzando la situazione con la ragazza, ha provato a rincuorarla. In particolare, il ragazzo è convinto del fatto che la redazione aggiorna gli inquilini passo passo di quanto sta accadendo fuori alle loro famiglie, se non si hanno notizie è perché per ora va tutto bene: “No news, good news. Nel senso che se non ti dicono niente vuol dire che va bene“. A queste parole la ragazza pare si sia tranquillizzata, nonostante la costante preoccupazione.