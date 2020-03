Marica Pellegrinelli, è già finita con Chaley Vezza? L’indiscrezione

Marica Pellegrinelli, è già finita con l’imprenditore Piemontese Chaley Vezza? L’indiscrezione vedrebbe la modella in quarantena da sola con i figli

In questo periodo di quarantena, difficile da gestire per tutti quanti, molti sono i Vip che si trovano a condividere questo periodo accanto ad amici e parenti, tanti altri invece sono quelli che sono costretti a vivere questo momento lontano da loro. Marica Pellegrinelli, dopo la separazione dal marito Eros Ramazzotti, aveva intrapreso una relazione con l’imprenditore Piemontese Charley Vezza. Marica ed Eros sono stati legati sentimentalmente per oltre dieci anni, e ad unirli tutt’oggi ci sono due splendidi figli. Marica ed Eros mantengono buoni rapporti soprattutto per il bene dei bambini, affinché possano godere di entrambe le figure genitoriali. Nonostante ciò qualche mese fa, molti erano i rumors circa la relazione della modella con l’imprenditore Vezza. Stando a quanto riportato dal web, il legame tra i due era abbastanza forte da spingerli a progettare un futuro insieme, una casa, una famiglia e magari anche un’unione. Progetti che sono rimasti dei rumors, dato che nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito. Pare che ora invece i due non stiano più insieme e a riferirlo è il settimanale Diva e Donna.

Marica Pellegrinelli, finita con Chaley Vezza? L’indiscrezione

Marica e Charley sono stati più e più volte paparazzati insieme, mostrandosi non solo molto complici, ma anche molto innamorati. Tanto da far vociferare una imminente convivenza… Attualmente, però, stando a quanto riportato da Diva e Donna, i due non starebbero più insieme. Il settimanale è convinto che i due si siano lasciati, visto che la donna al momento sta trascorrendo la quarantena da sola a casa con i due bambini avuti dall’ex marito Eros Ramazzotti. Stando a quanto riferito dal settimanale, il motivo della crisi dei due sarebbe da attribuire allo status di mamma della Pellegrinelli. La donna infatti è una mamma attenta e sempre presente per i due figli, mentre Charley Vezza è spesso in giro per il mondo per lavoro.

Il settimanale sostiene quindi che i due non siano più riusciti a far conciliare gli impegni personali e lavorativi, scatenando inevitabilmente una crisi di coppia. C’è da dire però che se è vero che Charley è sempre in giro per lavoro è possibile che sia stato trattenuto altrove, senza avere la possibilità di trascorrere questa quarantena al fianco di Marica. Non ci resta che aspettare per conoscere eventuali sviluppi in merito.