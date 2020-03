Alessio Boni, come rivelato dalla pagina di Verissimo, è diventato papà a 53 anni del piccolo Lorenzo: ecco chi è la compagna dell’attore

In un periodo così triste, ogni tanto c’è anche qualche bella notizia. L’attore Alessio Boni, come rivelato dalla pagina ufficiale di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è diventato papà per la prima volta a 53 anni del piccolo Lorenzo. Una bellissima notizia che arriva in un momento drammatico per il nostro paese: l’Italia, infatti, è stata messa letteralmente in ginocchio dall’emergenza Coronavirus. Oggi, però, per l’attore e la sua compagna ci sarà l’occasione per sorridere, staccare un attimo la spina e lasciare fuori tutte le cattive notizie che giungono dal paese.

Alessio Boni, chi è la compagna

Fiocco azzurro per Boni: l’attore è diventato papà per la prima volta all’età di 53 anni. Il piccolo Lorenzo è il frutto dell’amore tra l’attore e Nina Verdelli. La compagna di Boni è giornalista e scrittrice, nonché figlia d’arte. La Verdelli, infatti, è la figlia di Carlo Verdelli, direttore del quotidiano Repubblica, e di Cipriana Dall’Orto, ex condirettrice di Donna Moderna. La Verdelli ha seguito le orme dei genitori, intraprendendo la strada del giornalismo. Dopo un breve periodo trascorso a New York, la donna è ritornata in Italia ed ha iniziato a collaborare con Vanity Fair ed è stata una delle prime firme italiane di Glamour. Oltre ad essere una brillante giornalista, la compagna di Boni è anche una scrittrice: la donna, infatti, ha pubblicato il libro “Breve storia triste del mondo” per Baldini e Castoldi Editore. La Verdelli, insieme al suo compagno, ha scritto anche i testi dello spettacolo musicale “66/67“, nato dal sodalizio tra l’attore e Omar Pedrini, ex leader del gruppo musicale Timoria. La storia d’amore tra la giornalista e l’attore è diventata pubblica nel 2018, ma pare che i due si siano conosciuti due anni prima. Sui social pare siano molto riservati. Sul profilo Instagram di Nina Verdeli, infatti, non appaiono foto insieme al compagno. Molte foto con il pancione, ma nessuna con Boni. I due probabilmente non amano far parlare di loro e soprattutto esporsi sui social network. Anche sul profilo dell’attore non ci sono foto insieme alla fidanzata. Boni, tra l’altro, non ha ancora pubblicato alcun post o alcuna stories per festeggiare l’arrivo del piccolo Lorenzo. Una coppia abbastanza atipica, ma sicuramente molto molto innamorato. Il loro amore adesso è stato finalmente coronato dalla nascita del piccolo Lorenzo.

Chissà se il nuovo arrivato ‘da grande’ deciderà di seguire le orme del padre, studiando recitazione, oppure della madre, diventando una firma importante del nostro paese.