Belen Rodriguez e Stefano De Martino: scambio romantico su Instagram

Momento romantico per Belen Rodriguez e Stefano De Martino: i due si sono scambiati dolci dediche su Instagram, ecco le parole

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo, nonché una delle più amate. La loro storia d’amore nasce nell’aprile del 2012. Belen, già fidanzata con Marco Borriello e Fabrizio Corona, si innamora di Stefano, ballerino professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi. I due si sposano l’anno dopo, a Comignano, e nello stesso anno nasce il primo, e al momento unico, figlio, Santiago. La loro storia d’amore dura fino al 2015, quando con un comunicato ufficiale annunciano la separazione. Il lungo periodo di crisi durerà circa quattro anni, durante il quale la Rodriguez sarà legata sentimentalmente ad Andrea Iannone, famoso motociclista. Nel 2019, i due tornano insieme, riempiendo di gioia i cuoi di migliaia e migliaia di fan. Molti, infatti, hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Oggi Belen e Stefano sono ancora più innamorati.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dolci dediche su Instagram

Tra Belen e Stefano la più dolce, almeno in pubblico, è sicuramente la showgirl e modella argentina. La Rodriguez, attraverso il suo profilo ufficiale, pubblica parecchie dediche romantiche per il suo compagno. Al contrario, invece, il ballerino napoletano sembra più riservato. Anche oggi pomeriggio, la showgirl argentina ha pubblicato una foto con un messaggio molto dolce per il suo compagno: “Ti amo“. Stefano ovviamente ha risposto (in spagnolo): “Mas y mas y mas“, che ovviamente vuol dire “sempre di più”. La modella argentina ha pubblicato una foto scattata probabilmente in barca quest’estate: i due sono in costume e si scambiano un dolce bacio.

Una foto stupenda, sia per il panorama alle spalle che per i soggetti in primo piano. Belen e Stefano sono veramente bellissimi e insieme formano una coppia da urlo.