GF Vip, “Sei patetico”: Antonio Zequila ancora duramente attaccato, gli animi si surriscaldano,ecco cos’è successo poco fa nella casa.

Il Grande Fratello Vip è uno dei pochi programmi di intrattenimento che non è stato sospeso in questo difficilissimo periodo per l’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus. Molte trasmissioni, infatti, sono state annullate o hanno deciso di interrompere momentaneamente le registrazioni in attesa che migliori la situazione in Italia e per lasciare maggiore spazio all’informazione. Il GF Vip, invece, continua ad andare in onda, anche se chiuderà prima del previsto. L’idea, come spiegato anche da Alfonso Signorini in diretta, è quella di provare a regalare al pubblico qualche ora di intrattenimento per distrarsi dalla paura e dalla tensione che regnano sovrane in queste settimane. L’emergenza, però, si fa sentire anche nella casa. Adriana Volpe, ad esempio, ha abbandonato il gioco perché suo suocero ha contratto il virus e pochi giorni dopo la sua uscita, è deceduto. I concorrenti non sanno di questa terribile situazione e continuano a viversi l’esperienza cercando di non farsi influenzare dalle notizie che arrivano da fuori. In casa, infatti, la vita continua come sempre e non mancano anche le liti. Poco fa Antonio Zequila è stato ancora protagonista di un duro scontro: ecco cos’è successo.

GF Vip, “Sei patetico”: Zequila attaccato duramente da Antonella Elia, ancora uno scontro tra i due

Antonio Zequila e Antonella Elia continuano a non andare per niente d’accordo. Dopo la puntata di mercoledì, i due si sono scontrati più volte. L’ultima lite è avvenuta qualche ore fa, quando la Elia si è scagliata contro l’attore napoletano, accusandolo di ostentare la sua cultura. Non è finita però, perché poco fa i due hanno avuto ancora uno scontro, in cui la’ex soubrette di Mike Bongiorno non le ha mandate certo a dire a Zequila, dandogli addirittura del ‘patetico’. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cos’è successo. Mentre alcuni concorrenti erano a tavola e Antonio lavava i piatti, Teresanna ha ‘punzecchiato’ l’attore, dicendogli che oggi lo trova piuttosto aggressivo. Una frase detta con ironia, come lei stessa ha sottolineato, ma Zequila ha voluto rispondere per le rime: “Qui si scambia l’educazione con l’aggressività”, ha detto. Proprio in quel momento passava in cucina Antonella Elia, che non si è fatta sfuggire l’occasione per ribadire il suo pensiero su Zequila. “Ma dai non rompere! Prima eri nella stanza accanto a fare appelli perché mi mandino fuori dalla casa, sei patetico”, ha detto Antonella.

La Elia ha continuato a ripetere a Zequila la frase ‘sei patetico’ per tutto il tragitto fino al giardino, spiegando poi le sue ragioni ai vip che erano stesi a prendere il sole fuori. Voi da che parte state?