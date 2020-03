In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Bianca Guaccero non ha stentato a trattenere le lacrime: la splendida sorpresa di suo fratello e cognata.

Non sono dei momenti affatto facili, si sa. A causa dell’emergenza Coronavirus e a causa della quarantena imposta dal nuovo decreto del Governo, bisogna restare nelle proprie case. Se non per necessità, per andare in farmacia e per la spesa, è opportuno restare nelle proprie dimore al fine di limitare al meglio il contagio da Covid-19. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse che, proprio la quarantena, obbliga in diversi casi a restare lontano dalle proprie famiglie. Chi lavora in un’altra città oppure chi ha famiglia in un’altra parte del mondo avverte terribilmente la mancanza dei proprio cari. E lo sa bene Bianca Guaccero. Che, pochissime ore fa, ha ricevuto una splendida sorpresa da parte di suo fratello e di sua cognata. Ed è per questo motivo che non ha potuto affatto trattenere le lacrime. Ecco di che cosa parliamo.

Bianca Guaccero in lacrime: la splendida sorpresa di suo fratello

Non ha potuto fare a meno di condividere questo delizioso ed emozionante momento con i suoi followers, Bianca Guaccero. Sul suo canale social ufficiale, tramite diverse Stories, la conduttrice di Detto Fatto ha mostrato alcune immagini della splendida sorpresa che suo fratello e sua cognata hanno voluto farle. La coppia si trova in Finlandia, a quanto pare. Ed è per questo motivo che, dati anche i tempi difficili che corrono, ha voluto dimostrare tutta la sua vicinanza e solidarietà alla bella pugliese che, invece, è in Italia. E così, con chitarra alla mano e una voce davvero incantevole, il fratello della Guaccero e la sua compagna hanno voluto dedicarle una canzone davvero da brividi. Inevitabile, quindi, la reazione di Bianca. Che, senza troppi peli sulla lingua, non ha nascosto affatto di essersi sciolta in lacrime.

‘Mi mandano questo messaggio d’amore ed io piango. Ci ritroveremo presto’, queste le parole che Bianca utilizza per descrivere questa splendida sorpresa ricevuta dalla sua famiglia.

Detto Fatto ritorna: l’annuncio a sorpresa

Dopo la sospensione di Detto Fatto per l’emergenza Coronavirus, è in arrivo una novità davvero clamorosa. Come raccontato in un nostro recente articolo, da Lunedì 23 Marzo, il programma quotidiano di Rai Due ritornerà in onda. Certo, non sul piccolo schermo, bensì su Instagram. Come annunciato qualche ora fa dalla conduttrice pugliese, lo show sarà in diretta social a partire dalle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Insomma, un’iniziativa davvero splendida, no?