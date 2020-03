Bianca Guaccero ritorna con il suo programma Detto Fatto con una novità davvero clamorosa: l’annuncio a sorpresa fa esplodere di gioia i fan.

Sono diverse settimane che, a causa dell’emergenza Coronavirus, Detto Fatto è stato sospeso. Così come tantissimi altri programmi televisivi d’intrattenimento perché impossibilitati a registrare nuove puntate o per tanto altro ancora, anche lo show pomeridiano di Bianca Guaccero ha subito un stop. Certo, non vale per sempre. Fino a quando la situazione italiana non si stabilizzerà, purtroppo, non potremmo vederlo più sul piccolo schermo. A tal proposito, c’è una clamorosa e piacevolissima novità in arrivo. E a darla è la diretta interessata. Sul suo canale social ufficiale, la bellissima pugliese ha, infatti, annunciato che, da lunedì 23 Marzo, Detto Fatto ritorna. Ebbene si. Avete letto bene. Siete curiosi di sapere ulteriori dettagli? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa.

Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero ritorna: l’annuncio social

Un annuncio che, ammettiamolo, ha reso davvero felicissimi tutti i fan del programma. Come dicevamo precedentemente, da lunedì 23 Marzo, Bianca Guaccero ritorna con Detto Fatto. Ebbene si. Dopo la sospensione del programma per l’emergenza Coronavirus, il famoso show di Rai Due del pomeriggio ritorna ad allietare e fare compagnia il suo tanto amato ed affezionato pubblico. La domanda, però, adesso sorge spontanea: com’è possibile? La risposta è davvero semplice. Viviamo nell’epoca dei social, di internet. Quindi, dove è possibile trasmettere le nuove puntate di Detto Fatto se non su Instagram? Ebbene si. Tramite un post condiviso sul suo canale social ufficiale, la conduttrice pugliese ha fatto sapere a tutti i suoi sostenitori che dalla prossima settimana il suo show sarà online su Instagram.

Ebbene si. Dalle ore 14:00 di lunedì, Bianca Guaccero sarà in diretta Instagram con Detto Fatto. Insomma, una novità davvero clamorosa. Che, dati i tempi che corrono, è stata accettata ben volentieri da tutti i telespettatori del programma. In pochissimo tempo, il post social della pugliese è stato bombardato di likes e di commenti di apprezzamento per la splendida iniziativa.

Questi ne sono soltanto alcuni, pensate. Perché, in realtà, sono davvero tantissimi i fan del programma che hanno espresso la loro gioia nell’apprendere la fantastica notizia.

Come sta adesso Bianca?

Come raccontato in diversi nostri articoli, Bianca Guaccero non ha potuto presenziare alle ultime puntate di Detto Fatto. Una brutta gastroenterite, infatti, non le ha permesso di essere al timone dello show pomeridiano. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe essersi ripresa davvero alla grande. Insomma, noi non vediamo l’ora di vederla in opera lunedì, voi?