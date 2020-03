Uomini e Donne Over, un’altra coppia storica del programma si dice ‘addio’: la dama confessa di aver mandato via di casa il suo compagno.

Seppure Uomini e Donne sia stato sospeso per l’emergenza Coronavirus, alcuni dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. Non soltanto, qualche ora fa, vi abbiamo parlato di una presunta crisi tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi, ma vi abbiamo anche raccontato della rottura tra Pamela Barretta ed Enzo Capo. Ecco. A proposito del Trono Over, anche un’altra coppia sembrerebbe essersi detta ‘addio’. A dare l’annuncio è stata la bella dama. Che, in una recente intervista per IsaeChia, non soltanto ha confessato di aver mandato via di casa il suo compagno, ma di essere venuta anche a sapere di diverse mancanze di rispetto. Ecco di chi parliamo e, soprattutto, cos’è successo.

Uomini e Donne Over, altra coppia si dice ‘addio’: cos’è successo

Sembrerebbe che dopo Pamela ed Enzo, anche un’altra coppia di Uomini e Donne Over si è detta ‘addio’. A rivelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Che, in una recente intervista ad IsaeChia, ha spiegato per filo e per segno cosa è accaduto in queste ultime settimane con il cavaliere del parterre. Procediamo, però, con ordine. Di chi parliamo esattamente? Di Denise Pontano e Sebastiano Mignosa. I due si sono conosciuti al dating show di Maria De Filippi. E, dopo diversi mesi di frequentazione sotto i riflettori, hanno deciso di viversi la loro storia d’amore al di fuori del contesto televisivo. Tutto procedeva alla grande. Fino a dicembre scorso. Quando, stando a quanto racconta Denise, la dama ha scoperto che il cavaliere aveva contattato l’ex compagno della Mignosa per sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata. Immediata è stata la reazione di Denise. Che, senza pensarci due volte, ha deciso di lasciarlo. La loro separazione, però, è durata pochissimo. Perché la donna, consapevole dei suoi sentimenti, ha deciso di concedergli un’altra possibilità. La goccia che, però, ha fatto traboccare il vaso è accaduto poche settimane fa. Ecco cosa è successo.

Stando a quanto ha dichiarato Denise in questa recente intervista per IsaeChia, sembrerebbe che l’ex dama di Uomini e Donne abbia scoperto delle chat del suo compagno con un’altra donna. Seppure sia venuta a sapere dalla diretta interessata che non ci sia stato nulla tra di loro, la Mignosa ha deciso ugualmente di lasciare il suo compagno. E, quindi, di mandarlo via di casa. ‘Mercoledì scorso l’ho mandato via’, dice Denise nell’intervista.