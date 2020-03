Coronavirus, morta la mamma di Alex Baroni: l’ultimo saluto di Giorgia, ex compagna del cantante.

Si è spenta a causa del Coronavirus Marina Marcelletti, la mamma di Alex Baroni, l’indimenticabile cantautore, scomparso a soli 35 anni nel 2002. Ad annunciarlo, qualche ora fa, è stata Valeria Frasca, nipote di Marina. “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai”, si legge sul profilo Facebook di Valeria, che aggiunge: “Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni.” Chi non lo ricorda. E in tanti ricordano anche la storia d’amore che legava Alex alla cantante Giorgia, che, attraverso il suo profilo Instagram, ha voluto dare un ultimo affettuoso saluto a Marina.

Coronavirus, morta la mamma di Alex Baroni: l’ultimo saluto di Giorgia, “Che donna eccezionale sei stata”

Tra le numerose vittime del Coronavirus c’è anche Marina Marcelletti, la mamma di Alex Baroni. La donna si è spenta oggi e a dare l’annuncio è stata la nipote Valeria Frasca, attraverso i social. Ed è sui social che anche la cantante Giorgia ha voluto dedicare un post alla mamma di quello che è stato un grande amore per lei. “Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita, che donna eccezionale sei stata.” Un messaggio da brividi, al quale Giorgia accompagna uno scatto della donna. In seguito il post:

In poco tempo, migliaia di cuori e commenti hanno invaso il post. Tanti messaggi di affetto per Marina, tra i quali anche quello di Tiziano Ferro.

“Che tesoro di donna”, scrive il cantautore. Ma sono stati davvero in tanti ad unirsi al dolore di Giorgia, dedicando un pensiero a Marina.