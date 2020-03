Diletta Leotta ai fornelli in shorts e maglia corta: pronta per gli allenamenti

Diletta Leotta ai fornelli in shorts e maglia corta: la conduttrice si prepara per gli allenamenti in casa, video imperdibile su Instagram.

Diletta Leotta è sempre molto presente e attiva sui social e sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice sportiva è davvero una bellissima donna e ha un corpo eccezionale, che fa girare la testa i suoi ammiratori. Il suo profilo Instagram, che oggi conta ben 6 milioni e 200mila followers, è pieno di foto e video che mettono in evidenza le sue forme esplosive, oltre che di momenti della vita quotidiana della giornalista, che condivide molto con i suoi fan. In questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus, Diletta sta usando i social anche per fare appelli ai suoi followers affinché non escano di casa, ma soprattutto per provare a ‘tenere compagnia’ a chi la segue, con video simpatici che la vedono ai fornelli o insieme al suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Poco fa, ad esempio, la Leotta ha condiviso della storie davvero imperdibili, in cui è in shorts e maglia corta in cucina e si allena: vediamo insieme il video.

Diletta Leotta ai fornelli in shorts e maglia corta: ecco il video in cui si allena in casa

Diletta Leotta è sempre presente sui social e documenta tutto quello che fa. In questi giorni di quarantena, la conduttrice si sta dedicando allo smart working, ma si sta anche molto dilettando in cucina. Poco fa ha condiviso un video in cui sta preparando la pasta ai pomodorini freschi e indossa un outfit da urlo, con mini shorts e top aderente.

Mentre la pasta è sul fuoco, però, Diletta ne approfitta per fare un po’ di allenamento, sempre rimanendo in cucina.

Nonostante il suo outfit ‘casalingo’, la Leotta è sempre bellissima e i video pubblicati hanno fatto impazzire i suoi tantissimi ammiratori. Del resto, come sarebbe possibile il contrario?