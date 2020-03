Coronavirus, Placido Domingo positivo: “Siamo in auto isolamento”

Placido Domingo positivo al Coronavirus, le parole del tenore: “Io e la mia famiglia resteremo in auto isolamento per tutto il periodo necessario”

Continua l’emergenza Coronavirus: il temibile virus, nato in Cina, si è ormai diffuso in tutto il mondo, tanto che l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia. La nazione più colpita è sicuramente l’Italia con oltre cinquemila morti e migliaia di contagi. Il Bel Paese ha superato anche la Cina per numero di morti. Il virus non fa sconti e colpisce veramente tutti. Anche nel mondo cosiddetto ‘vip’ ci sono stati alcuni casi: dai calciatori della Juventus Rugani e Dybala, fino all’attrice Giuliana De Sio e al conduttore Piero Chiambretti. Quest’ultimo, ieri pomeriggio, ha perso la mamma proprio a causa del temibile morbo. Uno degli ultimi casi celebri è Placido Domingo: il tenore ha annunciato su Facebook di aver contratto il temibile virus cinese.

Coronavirus, Placido Domingo positivo: l’annuncio

Il tenore di fama mondiale è stato trovato positivo al Covid-19, il temibile virus che ha messo in ginocchio il mondo. Domingo l’ha annunciato sul suo profilo Facebook: “Io e la mia famiglia resteremo in auto-isolamento per tutto il periodo necessario dal punto di vista medico”. Il tenore ha poi aggiunto di essere in buone condizioni, ma di aver avuto tosse e febbre e per questo motivo ha deciso di fare il test. Il tenore poi ha lanciato un lungo appello: “Chiedo a tutti di essere estremamente attenti, di seguire le linee guida di base lavandosi frequentemente le mani, mantenendosi a una distanza di almeno sei piedi dagli altri, facendo tutto il possibile per impedire la diffusione del virus e soprattutto, se è possibile, restare a casa!”

Domingo si aggiunge dunque al coro di personaggi famosi che in questi giorni stanno cercando di sensibilizzare la popolazione. Il motto è “restate a casa“.