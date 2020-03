Cristina Parodi, il messaggio di forza per Bergamo durante il Coronavirus

View this post on Instagram

La musica e’ una medicina per l’anima . Grazie @jacksavoretti per questo inno che ci infonde coraggio . Vogliamo crederci . Lo ripetiamo come un mantra . Ma non possiamo ancora distrarci qui a Bergamo #andratuttobene #forzabergamo #statecivicino #mastateacasa @cesvi_onlus per donare link in bio