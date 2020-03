Mara Venier in lacrime a Domenica in: non trattiene la commozione

Mara Venier in lacrime a Domenica In: “Stavolta iniziamo in maniera diversa”, la conduttrice inizia così la trasmissione

Mara Venier torna con Domenica In su Rai Uno, è in televisione per tenere compagnia ai suoi telespettatori nella puntata del 22 marzo 2020. Siamo in piena emergenza Coronavirus, bisogna mantenere le distanze e la conduttrice non è abituata. E’ una persona abituata agli abbracci, a stringere le persone, e lo dice chiaramente senza nascondere la commozione e qualche lacrimuccia che bagna gli occhi nel discorso con cui apre la puntata. Appena inizia la trasmissione su Rai Uno il suo discorso tocca il cuore.

Un discorso che arriva forte ai telespettatori. Ha voluto far luce sui suoi sentimenti, sulle sue sensazioni. Durante tutta la puntata, anche nell’intervistare i suoi ospiti tramite Skype, Mara non si capacita del fatto che siamo tutti in una tale emergenza quando fino a poco tempo fa si parlava degli ospiti di Sanremo, per esempio, in estrema allegria e spensieratezza.

“Di solito si comincia sempre in allegria, musica, ma stavolta iniziamo in maniera diversa”, così apre il suo discorso a Domenica in , la padrona di casa. E poi continua: “Volevo essere qui con voi. Per me è stranissimo essere qui in questo studio vuoto e ringrazio tutti i miei collaboratori che sono qui con le mascherine. Io sono abituata a toccare, abbracciare le persone, ma per un po’ di tempo non potremo abbracciarci. Spero che torneremo presto a farlo”.

La puntata di oggi, domenica 22 marzo, non sarà come tutte le altre. Mara Venier aveva già anticipato di avere un po’ paura. Ma la vita va avanti e Mara ha voluto essere lì con i suoi telespettatori e i suoi ospiti, tutti in collegamento Skype. E’ strano, tutto molto strano.