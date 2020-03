Noemi, la cantante spinge ai fan a rimanere a casa, ma ricorda l’importanza dei sentimenti e di non mettere anche quelli in quarantena.

L’emergenza Coronavirus è diventata ormai mondiale. Non c’è uno stato al mondo dove non sia registrato almeno un caso legato a questo Covid-19. La situazione è difficile, le persone dovrebbero stare a casa, in quarantena perché così facendo il virus, lentamente, si bloccherà e non contagerà più nessuno, diventando, si spera un ricordo. I vip, cantanti e personaggi famosi che sono rimasti a casa e che invitano i fan a fare lo stesso sono tantissimi e, tra loro, si è aggiunta anche Noemi.

Noemi, l’appello ai fan durante l’emergenza Covid-19

La cantante dai capelli rossi in questi giorni sta cercando di tenere compagni ai suoi fan con delle dirette in cui canta, suona e cerca di rendere più leggera l’aria che ci circonda. Che si fa veramente pesante. Ma non solo, Noemi ricorda ai fan di non mettere in quarantena i sentimenti e scrive: “NON METTIAMO IN QUARANTENA I SENTIMENTI ❤❤❤ Leggo tutti i vostri suggerimenti su cosa cantare insieme durante le dirette #iorestoacasa”. Un messaggio chiaro che vuole ricordare a tutti che in un momento come questo, seppur, difficile, sia importante usare sempre il cuore. Sia per pensare, che per agire. Usando il cuore e i sentimenti possiamo inviare energia positiva e soprattutto capire perché dobbiamo stare a casa e perché è importante non solo per noi stessi, ma anche per gli altri.

Noemi in questi giorni quindi sta facendo delle belle dirette streaming sui suoi canali social in cui canta e suona, o da sola o con alcuni amici via skype. Ma non solo, la cantante sta anche cercando di allietare la quarantena con alcuni suggerimenti interessanti a livello culturale. Consiglia infatti quali libri leggere e chiede ai fan qualche suggerimento: “In questi giorni tra I MIEI RIMEDI per attraversare la quarantena la lettura mi fa sognare ed evadere. Ecco tre libri tra i miei preferiti; 📖 1- Chuck Palahniuk LA SCIMMIA PENSA LA SCIMMIA FA. 📖 2-Alda Merini-FIORE DI POESIA. 📖 3-UMBERTO ECO -IL NOME DELLA ROSA. Voi cosa mi consigliate di leggere?”. Uniti che la possiamo fare, insomma.