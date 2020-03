Bella da Morire, tutte le anticipazioni della terza puntata che andrà in onda Domenica 29 Marzo: spuntano fuori nuovi indizi sulla morte di Gioia.

Domenica 22 Marzo è andata in onda la seconda puntata di Bella Da Morire. La nuova fiction di Rai Uno, con protagonista indiscussa Cristiana Capotondi, sta riscuotendo un successo davvero spropositato. Il cast scelto per questo nuovo progetto televisivo è davvero eccezionale. Come d’altra parte, la tematica affrontata. Parliamo, infatti, del femminicidio. La vicenda della serie ruota intorno alla figura di Gioia, un’aspirante modella di ventisei anni, trovata misteriosamente morta. Ecco. Sarà compito dell’ispettrice Eva e del poliziotto Marco a scoprire chi l’ha uccisa. Nel corso della seconda puntata, abbiamo assistito al primo arresto. La squadra di Polizia, infatti, ha deciso di arrestare l’agente di Gioia, con il quale, tra l’altro, aveva anche una storia. Cosa succederà, però, nella terza puntata? Eccone alcune anticipazioni.

Bella da Morire, anticipazioni terza puntata: cosa vedremo il 29 Marzo

Nel corso della seconda puntata di Bella da Morire, quindi, abbiamo assistito all’arresto di Graziano Silvetti. Grazie ad una testimonianza della donna delle pulizie dell’agente di Gioia, Eva Contini è riuscita ad incastrare l’uomo. Caso chiuso, quindi? Nient’affatto. Perché, nel corso delle terza puntata, assisteremo a dei colpi di scena davvero imperdibili. In particolare, l’ispettrice deciderà di aprire nuovamente l’indagine. Ed è per questo motivo che verrà a sapere di nuovi indizi più che imperdibili. Sotto le unghie della giovane modella, infatti, spunteranno fuori dei residui di vernice gialla. Perciò, la Continua, grazie anche all’aiuto di Giuditta, riuscirà ad ottenere un mandato di perquisizione per la casa di Sofia, sorella di Gioia. È proprio in quest’occasione che l’ispettrice scoprirà la donna in uno stato davvero alterato. In quanto sostiene di aver ricevuto da suo marito delle minacce di morte. Cosa sarà successo, quindi? C’entrerà suo cognato? Staremo a vedere!

Ovviamente, oltre alla trama ‘principale’, non mancheranno affatto le vicende di ciascun personaggio. Eva, ad esempio, parlerà a suo padre della violenza subita da sua sorella. E Giuditta, infine, deciderà di affidare l’indagine a Iurini.