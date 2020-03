E’ in diretta Instagram per Pronto Detto Fatto: Bianca Guaccero viene a sapere della morte di Lucia Bosè e scoppia a piangere. “Era come una mamma per me”

Parte ‘Pronto Detto Fatto’ su Instagram con Bianca Guaccero alla conduzione di un format completamente nuovo. Si tratta di una ‘trasmissione’ in diretta su quello che è attualmente il social network più seguito dai giovani. Bianca è tornata dopo un periodo in cui è stata costretta a letto da una forte gastroenterite. Con lei ci sono tantissimi ospiti molto amati dal pubblico. E, proprio mentre era in diretta, apprende la notizia della morte della mamma di Miguel Bosé, Lucia, all’età di 89 anni. Non trattiene la tristezza, Bianca Guaccero, e scoppia in lacrime. Difficile andare avanti di fronte ad un pubblico così vasto quando si apprende una notizia del genere. All’inizio, lei e l’ospite che aveva in diretta in quel momento, Jonathan Kashanian, stentavano a crederci. Ma poi la notizia è stata verificata: è tutto vero, purtroppo.

Bianca Guaccero in lacrime a Pronto Detto Fatto per la morte di Lucia Bosé

Durante la prima diretta di Pronto Detto Fatto, Bianca Guaccero non è riuscita a trattenere le lacrime quando ha saputo della triste notizia della morte di Lucia Bosè: “Una forza della natura. Per me è stata come una mamma. Mi dispiace un sacco. Ho lavorato con lei sul set dell’ultima stagione di Capri. Mi mancherà molto… con lei vivevo sul set ventiquattr’ore su ventiquattro”. Insomma, un dolore molto forte per Bianca Guaccero che è riuscita a commuovere tutti.

Nuovo appuntamento con Pronto Detto Fatto

C’è bisogno di intrattenimento. I social sono un ottimo mezzo per distrarsi ed ‘evadere’ anche solo per qualche minuto dalla drammatica situazione che abbiamo intorno. Così, tantissimi vip su Instagram hanno organizzato dirette in compagnia di altri amici e personaggi famosi per tenere compagnia ai propri follower. Con ‘Pronto Detto Fatto’ abbiamo a disposizione proprio quello che si può chiamare ‘programma social’. Un format molto apprezzato, come abbiamo visto dai numeri dell’ultima diretta, che diventerà un appuntamento nei prossimi giorni: su Instagram tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.30.