Carlo Conti commenta il litigio tra Maria De Filippi e Valentin ad Amici

Carlo Conti commenta così lo screzio tra Valentin e Maria De Filippi ad Amici 19: “Non l’ho mai vista così”, le parole del conduttore

Abbiamo visto tutti cos’è accaduto tra Maria De Filippi e Valentin ad Amici 19. La conduttrice, dopo un’uscita infelice del ballerino, ha perso la pazienza. Saranno state le circostanze, un palco senza pubblico e forse le parole di Valentin a farla sbottare. Beh, non possiamo ancora dirlo con esattezza: sono tutte ipotesi. In un’intervista rilasciata a Chi da Carlo Conti in diretta su Instagram, troviamo un commento sulla vicenda anche da parte del famoso conduttore che, come sappiamo, nutre un grande rapporto di stima e fiducia con la De Filippi. Come le è parsa? Quali sono le sue considerazioni sull’accaduto? Lo scopriamo insieme grazie al video pubblicato da ‘Chi’ sul proprio account Instagram.

Amici 19, il commento di Carlo Conti su Maria De Filippi e lo screzio con Valentin

Carlo Conti è impegnato, come vediamo nel video, in un’intervista in diretta Instagram su ‘Chi’. Si parla di tutto, dei suoi impegni, e non manca un riferimento ad una collega famosa e soprattutto un’amica come Maria De Filippi. “Stavo guardando, stavo, come si dice in Toscana, spippolando, sarebbe cambiare canale da una all’altra parte. Sono caduto in questa litigata, insomma in questa risciacquata sempre come si dice in Toscana, la lavata di testa che stava facendo. Evidentemente era anche il clima: quel silenzio nello studio, nessuno. Non so se con l’atmosfera normale, i ritmi veloci dl programma normale con il pubblico…forse sì: l’avrebbe fatto lo stesso”, questo il commento di Carlo Conti sull’episodio che si è verificato nello studio di Amici. Lo studio vuoto, tutte le regole da rispettare per l’emergenza Coronavirus e quant’altro… sì, ma Carlo Conti crede che anche senza tutto quel contesto così particolare, Maria De Filippi si sarebbe comportata nello stesso modo. “Io non l’ho mai vista così”, aggiunge in ultimo il conduttore.

Cos’è successo ad Amici?

Solo per rinfrescarvi la memoria: Valentin è uscito da Amici. Maria De Filippi l’ha sentito mentre, mettendosi la maglia, diceva che sarebbe uscito lo stesso dopo la prova contro Jacopo. “A questo punto, esci adesso”, sbotta la conduttrice. Così, dopo un accesso battibecco, il ballerino ha abbandonato lo studio definitivamente.