Cecilia Rodriguez sbotta contro Ignazio Moser: l’argentina ha completamente perso le staffe, ecco cosa è successo con il suo giovane fidanzato.

Sono super innamorati, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Sono una coppia a tutti gli effetti da quasi tre anni, eppure sono affiatati più che mai. Non siamo i soli a dirlo, ma anche i diretti interessati. In una recente intervista per il settimanale Gente, l’argentina non ha affatto nascosto che, nonostante la quarantena a Trento lontana dalla sua famiglia d’origine, è ugualmente felice perché in compagnia dell’uomo della sua vita. Ecco. L’amore, quindi, c’è. Però, non mancano affatto le discussioni. Chi non ne vive con il proprio partners? Pochissime ore fa, infatti, Ignazio ha condiviso alcune IG Stories in cui si vede chiaramente Cecilia mentre ‘sbotta’ contro di lui. Ovviamente, tra di loro non è successo affatto nulla di grave. Anzi, dopo qualche ora, i due sono ritornati a sorridere nuovamente insieme. Ecco, ma cosa è successo nel minimo dettaglio? Tranquilli, vi raccontiamo tutto.

Cecilia Rodriguez ‘sbotta’ con Ignazio: cos’è successo

Sono soliti intrattenere i loro followers con dei siparietti davvero incredibili, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Già in diverse occasione, infatti, i due piccioncini sono stati protagonisti di alcuni video o foto Instagram più che imperdibili. Anche questo di qualche ora fa, condiviso sul canale social ufficiale del giovane ciclista, ci rientra alla grande. Come bene sapete, a causa dell’emergenza Coronavirs, l’argentina e il bel Moser sono a Trento, nella tenuta in campagna di Ignazio. È proprio qui che, in compagnia della famiglia di lui, sta vivendo queste lunghe e faticose settimane di quarantena. E così tra balletti su Tik Tok, pasti gustosi e una bella tintarella, Cecilia ed Ignazio non perdono occasione di poter aggiornare i loro followers su tutto quanto accade. Pochissime ore fa, ad esempio, il ciclista ha condiviso dei video mentre la sua bella fidanzata sbotta contro di lui. Sapete perché? Scopriamolo insieme:

Sapete perché Cecilia perde le staffe con il suo compagno? Semplice! Per il disordine di Ignazio. In questo breve e divertente video social, il ciclista riprende la sua fidanzata mentre è intenta a sistemare l’armadio. ‘È distrutto tutto’, dice Cecilia. Nel frattempo, Moser, consapevole del suo disordine, fa finta che non fosse successo nulla. Insomma, un semplice screzio tra giovani, c’è da dirlo. Che è nato e morto lì. Anche perché, poche ore dopo, i due erano teneramente in cucina a mangiare. L’amore non è bello se non è litigarello, no?