Coronavirus, Piero Chiambretti sta bene ma resta in ospedale

Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus, il conduttore è ricoverato in ospedale: ecco come sta e le ultime sulle sue condizioni

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il nostro paese. L’Italia risulta essere la nazione più colpita dal temibile morbo e addirittura ci sono più morti che in Cina, proprio lì dove il virus è nato ed ha iniziato a diffondersi nel mondo. Le regioni più colpite in Italia sono la Lombardia, il Veneto e l’Emilia Romagna, ma nessuna regione è esente dal contagio. Il governo ha imposto la quarantena ‘forzata’, la quale dovrebbe durare fino al 4 aprile ma quasi sicuramente sarà prolungata. È probabile che la quarantena possa durare addirittura fino al 31 luglio.

Il Coronavirus, nel frattempo, ha fatto le prime vittime illustri: Lucia Bosè, attrice e mamma di Miguel Bosè, è morta ieri pomeriggio. Anche la mamma di Chiambretti, ammalatasi insieme al figlio, si è spenta nei scorsi giorni. Sia Miguel che Piero non hanno potuto salutare per l’ultima volta le loro mamma. Il conduttore di Rete 4, tra l’altro, è ricoverato in ospedale perchè risultato positivo al Covid-19.

Piero Chiambretti, le condizioni del conduttore

Il conduttore di “CR4 – La Repubblica delle Donne” è stato ricoverato in ospedale una settimana fa insieme alla mamma perchè risultato positivo al Coronavirus. La donna purtroppo non ce l’ha fatta e qualche giorno fa si è spenta. Le condizioni di Chiambretti, invece, pare siano stazionarie. La conduttrice Barbara D’Urso, durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, ha aggiornato gli italiani riguardo le condizioni del conduttore, che pare stia bene. Oggi, inoltre, è arrivato anche un nuovo aggiornamento, diffuso in rete da Repubblica. Chiambretti pare sia migliorato, ma i medici hanno ritenuto necessario tenere sotto controllo il conduttore televisivo nell’ospedale Mauriziano. Chiambretti, dunque, resterà in isolamento nella struttura ospedaliera sita a Torino, ma le sue condizioni sembrano non destare preoccupazione. Il conduttore, purtroppo, dovrà curare un’altra ferita lacerante: la scomparsa della mamma. La donna ha perso la sua personale battaglia con il Coronavirus ed ha lasciato questo mondo. Non sappiamo ancora se Chiambretti abbia appreso la notizia dai medici. Il conduttore, infatti, non ha rilasciato ancora dichiarazioni dal giorno del ricovero nell’ospedale Mauriziano.

Ricordiamo che il programma del conduttore e showman televisivo, “CR4 – La Repubblica delle Donne“, è stato sospeso insieme ad altri programmi televisivi quando il virus ha iniziato a diffondersi in Italia e in particolare nelle regioni del Nord. Non sappiamo quando il conduttore tornerà in onda con il suo programma su Rete 4. Nel frattempo dovrà restare ancora in ospedale a Torino.