Coronavirus, Piero Chiambretti positivo: Barbara D’urso rivela a ‘Live’ quali sono le condizioni del conduttore, che ha appena perso sua madre.

Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, c’è poco da dire. I contagi sono tantissimi e i decessi in meno di un mese hanno superato quelli registrati in Cina in quasi tre mesi. La situazione è molto critica e sono tanti anche i ‘vip’ che hanno contratto il virus, sia nel mondo dello sport che in quello della televisione. Il conduttore Nicola Porro, ad esempio, è risultato positivo e si sta curando da diversi giorni, e lo stesso vale per alcuni giocatori, in particolare della Juventus. L’ultimo in ordine di tempo è Dybala, risultato positivo insieme alla sua fidanzata. Insomma, il momento è critico per tutti, e tra i personaggi pubblici più colpiti c’è Piero Chiambretti. Il conduttore, infatti, è risultato positivo al Covid-19 insieme a sua madre, che purtroppo non è riuscita a sconfiggere il virus e ha perso la vita qualche ora fa, a 83 anni. Ma come sta invece Piero? E’ stata Barbara D’Urso a rivelare le condizioni del collega ieri in diretta a ‘Live non è la D’urso’: ecco le sue parole.

Piero Chiambretti ha il Coronavirus: Barbara D’urso rivela le sue condizioni a ‘Live’

Piero Chiambretti non ha dato notizie di sé da quando ha contratto il Coronavirus. Il conduttore era stato ricoverato in ospedale insieme a sua madre Felicita, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ma quali sono le condizioni di Chiambretti oggi? E’ stata Barbara D’Urso a rivelarlo ieri sera in diretta a ‘Live – Non è la d’Urso’. La conduttrice ha parlato per pochi minuti della situazione del collega e ha rassicurato i telespettatori, senza però entrare nei dettagli: “Sta abbastanza bene”, queste le sue uniche parole.

La conduttrice non si è dilungata molto sull’argomento, ma ha dato comunque una notizia rassicurante sul collega, che sta vivendo di sicuro un momento tutt’altro che facile, vista anche la scomparsa di sua madre.