Diletta Leotta si è mostrata sui social struccata e con i capelli disordinati: la reazione dei suoi follower di Instagram è davvero sorprendente. Diamo un’occhiata!

Ha incantato tutti al Festival di Sanremo 2020 con il suo fascino ed i suoi look splendenti: Diletta Leotta è il volto DAZN che è entrato nelle case di tutti nei giorni del Festival della canzone italiana. E’ inoltre speaker di Radio 105: il suo pubblico è davvero vasto! La giovane siciliana è in casa, vista l’emergenza Coronavirus, ed è proprio dalla sua abitazione che continua a lavorare: ogni giorno mostra ai suoi follower le sue attività. Ieri ha incantato tutti con uno scatto in cui ha svelato di non vedere l’ora di riabbracciare i suoi cari ed i suoi amici. Anche oggi ha aggiornato il suo profilo Instagram: ha pubblicato una foto mentre lavora per la radio. C’è un dettaglio che ha attirato particolarmente l’attenzione: ecco di che si tratta!

Diletta Leotta sui social ‘struccata e spettinata’: la reazione dei follower è sorprendente

Diletta Leotta dalle 12 alle 13 era in diretta radiofonica su Radio 105: dalla sua casa, con l’attrezzatura necessaria, la conduttrice ha intrattenuto il suo pubblico. Ha pubblicato prima di andare in onda un post sul suo profilo Instagram: in abbigliamento casalingo, composto da top bianco e leggins corto, si mostra con le cuffie ed un piccolo apparecchio utilizzato per la diretta radiofonica. C’è un dettaglio però che ha attirato l’attenzione di tutti. Nella didascalia, il bel volto di DAZN ha scritto “A casa spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13“. La Leotta si mostra realmente ‘acqua e sapone’ ed i suoi capelli non sono ordinati: la reazione dei follower però, dinanzi alla foto, è davvero sorprendente. “Ti mando una mia foto del concetto “struccata e spettinata?”, “Ma spettinata e struccata cosa?”, “Struccata sei mille volte meglio che truccata, acqua e sapone e naturale sei una meraviglia”: sono questi alcuni dei commenti che compaiono sotto il post. Ecco il post di cui vi parliamo:

Come dicevamo, la conduttrice televisiva e radiofonica si mostra totalmente al naturale ed i suoi fan hanno apprezzato non poco! Il post ha infatti raggiunto migliaia e migliaia di like e commenti in pochissimo tempo. “Migliori la nostra quarantena”, “Sei uno schianto”, “Sei stupenda” sono i commenti dei maschietti. Insomma, in qualunque posa ed in qualunque modo, la Leotta riesce sempre a lasciare tutti a bocca aperta!