GF Vip, “È stato bellissimo”: Teresanna Pugliese si lascia andare a un ricordo del passato, che condivide con i suoi coinquilini.

Mancano poche settimane alla fine del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di colpi di scena ed emozioni, questa. Merito del cast stellare scelto da Alfonso Signorini, per le prima volta nelle vesti di conduttore del programma. Alcuni concorrenti sono entrati nella casa in un secondo momento, ma sono diventati, in poco tempo, grandi protagonisti dello show. Tra questi, anche Teresanna Pugliese, l’ex volto di Uomini e Donne, amatissima dai telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi. E, qualche ora fa, la napoletana si è lasciata andare a delle dolcissimi confessioni, durante una chiacchierata con Licia Nunez ed altri coinquilini. La concorrente racconta alcuni retroscena della gravidanza, soffermandosi sul momento in cui ha scoperto il sesso del suo bambino.

Un dolcissimo ricordo, quello di Teresanna Pugliese nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente napoletana, in veranda con gli altri coinquilini, inizia a raccontare alcuni episodi del suo passato. In particolare, la Pugliese ricorda il giorno in cui ha scoperto che il sesso del suo primo bebé. La concorrente è andata a fare l’ultima ecografia, ma senza dire nulla a suo marito Giovanni. Il motivo? Teresanna ha preparato per lui una meravigliosa sorpresa, per la sere della vigilia di Natale. La napoletana racconta come, in famiglia, ci sia l’usanza di riunirsi per le feste e far travestire qualcuno da Babbo Natale ed elfi. Un Babbo Natale a tutti gli effetti, con tanto di doni. E quello che Teresanna ha preparato per il suo Giovanni, nel dicembre del 2014, è stato davvero speciale: “Io mi ero messa d’accordo con Babbo Natale, gli avevo dato una cosa da dargli. E Babbo Natale disse: ‘Giovanni stai per diventare padre, il nostro regalo per te è questo!. Gli dà un ciuccio azzurro con scritto Francesco”. Teresanna spiega che Francesco è il nome del padre di Giovanni e che lui ci teneva tantissimo a dare al proprio figlio questo nome: “È stato bellissimo, un’emozione forte. Fu contentissimo, lui ci teneva tanto a questa cosa. Prima cosa che mi disse: Ciao io mi chiamo Giovanni e mio figlio si chiamerà Francesco”.

Un racconto davvero bellissimo quello di Teresanna, che ha emozionato tutti, soprattutto Licia, che ha commentato “Bellissimo, che emozione!”.