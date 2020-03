Durante il daytime del GF Vip di mercoledì 25 Marzo, Fernanda Lessa è finita in lacrime in confessionale per la storia della sua vita.

Come tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, anche Fernanda Lessa ha avuto l’opportunità di ripercorrere la storia della sua vita. Così come Paola Di Benedetto e tanti altri ancora, anche la modella brasiliana ha avuto la possibilità di rivivere i momenti salienti della suo percorso di vita. Nel daytime di mercoledì 25 Marzo, oltre a mostrare le immagini della furiosa lite che c’è stata tra lei ed Antonella Elia, infatti, sono state mandate in onda anche le immagini della brasiliana che parla della sua vita in lacrime. Dopo aver parlato dei momenti che hanno particolarmente segnato la sua esistenza, la modella si è recata in confessionale non riuscendo affatto a trattenere l’emozione. Ecco cosa ha dichiarato nel minimo dettaglio.

GF Vip, Fernanda Lessa in lacrime dopo la storia della sua vita

Il racconto della vita di Fernanda Lessa è stato davvero da brividi. Nel corso del daytime di mercoledì 25 Marzo del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana, chiamata nella mistery room dalla produzione, ha ripercorso i momenti salienti della sua vita. A partire dalla sua nascita fino al suo matrimonio con l’attuale marito, Fernanda ha raccontato ogni minimo dettaglio. Sapevamo che la sua storia non era affatto facile. E questo racconto ce l’ha ampiamente testimoniato. Stando alle parole della Lessa, sin da bambina, la modella ha vissuto un momento drammatico. Sia in casa che a scuola, la gieffina ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. ‘Tutto quello che succedeva, era colpa mia’, racconta Fernanda.

Da lì, è arrivato il punto di svolta nella sua vita. Fernanda ha raccontato di essersi buttata a capofitto nel lavoro. Calcando, così, le maggiori passerelle di tutta Europa. Trascorso questo momento, Fernanda è stata la protagonista di un altro momento davvero splendido: la nascita delle sue figlie. Peccato che, la separazione dal padre delle sue due bambine, l’abbia gettata nello sconforto totale. È proprio in questa occasione che Fernanda si avvicina al mondo dell’alcool. Gli anni a seguire sono davvero complicati. Fino a quando incontra il suo attuale marito. E, dopo un’aggressione perché ubriaca, ha deciso di smettere di bere. Da quel momento, sono passati circa 580 giorni e Fernanda è completamente rinata.

Insomma, un racconto davvero drammatico. È proprio per questo motivo che, dopo aver ripercorso i momenti salienti della sua vita, Fernanda si è sciolta in lacrime in confessionale. Chissà, di queste sue parole se ne parlerà nel corso della diciottesima puntata del reality? Staremo a vedere!