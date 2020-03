GF VIP 4, Ursula difende Sossio e poi tuona: “Quando tutto sarà finito…”

Ursula Bennardo difende il compagno Sossio Aruta, recluso nella casa del GF VIP 4, e poi tuona: “Quando tutto sarà finito…”

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Siamo quasi arrivati al giro di boa. Nella scorsa puntata è stato proclamato il primo finalista, Sossio Aruta, e nella puntata di questa sera ci sarà un nuovo finalista. La tensione nella casa, però, è palpabile. I concorrenti, infatti, sono ormai stremati, soprattutto dopo che sono stati messi al corrente dell’emergenza Coronavirus. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia vengono informati quasi ogni giorno riguardo l’evoluzione del virus in Italia. I loro parenti stanno tutti bene, ma è ovvio che ci sia sempre preoccupazione. Una concorrente, Adriana Volpe, ha dovuto abbandonare il gioco dopo che il suocero, scomparso poi qualche giorno dopo, ha contratto il temibile virus.

GF VIP 4, Ursula difende Sossio: le sue parole

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip 4 è sempre più alta. La tregua tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è durata solo qualche giorno. Le due concorrenti del reality show sono state protagoniste ieri sera di una lite furibonda. Fernanda, rea secondo alcuni di aver preso i biscotti di Antonella, è stata attaccata dalla sua coinquilina e le due sono arrivate quasi alle mani. L’intervento degli altri inquilini della casa è stato necessario per evitare un contatto fisico tra le due donne. La lite tra Fernanda e Antonella, però, ha provocato una reazione a catena, che ha coinvolto anche Sossio e Antonio Zequila. I due hanno alzato i toni, arrivando allo scontro verbale. La compagna di Sossio, Ursula Bennardo, ha deciso di intervenire sul proprio account social dopo la lite che ha visto protagonista anche il compagno. La Bennardo ha dichiarato: “Credo che le immagini parlino da sole. Nella casa, come nelle nostre case, c’è tensione e quindi meno pazienza. È giusto che si abbiano reazioni“. L’ex dama di Uomini e Donne, dunque, ha quasi ‘giustificato’ la reazione della Elia: “Non condanno assolutamente“. Secondo la Bennardo, Antonella Elia è stata provocata da Fernanda Lessa e di conseguenza ha fatto bene ad avere una reazione.

La Bennardo, poi, ha attaccato una categoria in particolare, i compagni e/o mariti delle concorrenti: “Non seguiteli. Cercano solo popolarità. Non sanno mai dare un giudizio e non sono obiettivi” – l’ex dama poi tuona – “Quando finirà il Grande Fratello uscirà fuori qualcosa che nemmeno immaginate su queste persone che predicano bene e razzolano male“. A chi si riferisce la Bennardo?