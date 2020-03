Gf Vip, “Ancora senza pubblico, ma c’è una novità”: l’annuncio a poche ore dalla diretta arriva sui social della trasmissione.

Mancano davvero poco all’inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato della tv si avvia verso la conclusione. Una conclusione anticipata, per via dell’emergenza Coronavirus che, inevitabilmente, ha sconvolto anche le programmazioni in tv. E, sempre a causa della situazione attuale, anche questa sera il GF Vip andrà in onda senza pubblico in studio. Ma ci sarà una novità. Ad annunciarlo è stata proprio la produzione del Grande Fratello Vip, attraverso un post pubblicato poco fa sulle pagine social ufficiali della trasmissione. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Gf Vip, “Ancora senza pubblico, ma c’è una novità”: l’annuncio del filtro “Studio GF Vip!

Anche questa sera, a causa della gravissima emergenza sanitaria scoppiata in Italia, il Grande Fratello Vip andrà in onda senza pubblico. Ma gli autori del reality hanno deciso di fare una bella sorpresa ai fan. Come scritto su Instagram nella pagina ufficiale della trasmissione, anche questa sera sarà possibile entrare nell’iconico studio del GF. Come? Grazie al filtro Instagram creato appositamente per l’occasione. Il suo nome è “Studio GF Vip”. Ecco l’annuncio su Instagram:

Un’iniziativa davvero splendida, per dare vita a un vero e proprio pubblico virtuale. Basta condividere su Instagram video con il filtro del GF e taggare la pagina ufficiale del reality utilizzando gli hashtag consigliati: le vostre stories saranno ripostate proprio dall’account ufficiale del programma.

Ma la puntata di questa sera di preannuncia ricca di tanti altri colpi di scena: doppia eliminazione, elezione del secondo finalista e un video messaggio di Adriana Volpe per i ragazzi della Casa. Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire cosa accadrà nel reality più spiato della tv. E voi, siete pronti a girare i vostri video col filtro “Studio GF Vip”?