GF Vip, il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia dopo la lite: “Che schifo”, lo sfogo sui social.

Una lite furibonda, quella scoppiata questa notte nella Casa del Grande Fratello Vip. A scontrarsi sono state Fernanda Lessa e Antonella Elia, che sono arrivate persino alle mani. Il motivo? Fernanda avrebbe preso dei biscotti senza glutine destinati ad Antonella, che ha perciò perso le staffe. La lite tra le due concorrenti è stata davvero accesa e farà senza dubbio discutere molto. Anche durante la puntata che andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5. Sul web i fan sono divisi: chi è dalla parte di Fernanda, chi invece di Antonella. Ma c’è anche chi chiede la squalifica di quest’ultima. È Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa. Attraverso il suo profilo Instagram, Luca ha detto la sua sulla lite di questa notte, non risparmiando parole davvero forti nei confronti di Antonella. Che, a suo avviso, questa sera dovrebbe essere squalificata dal gioco. Scopriamo cosa ha detto.

GF Vip, il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia dopo la lite: “Da regolamento deve essere squalificata”

Si prevedono scintille nella puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. L’argomento della serata sarà, senza dubbio, la lite furiosa avvenuta questa notte tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Le due concorrenti sono ‘rivali’ storiche di questa edizione del reality, ma la lite di qualche ora fa è stata senza dubbio la più accesa di sempre. Le due gieffine sono arrivate a spintonarsi, a tal punto che sono dovuti intervenire gli altri concorrenti per dividerle. Cosa accadrà questa sera in puntata? Lo scopriremo tra qualche ora. C’è chi, però, si aspetta qualcosa di ben preciso. Attraverso il suo profilo Instagram, Luca Zocchi, il marito di Fernanda Lessa, sottolinea come, secondo lui, Antonella Elia dovrebbe essere squalificata da regolamento. Ecco il post apparso poco fa sui social:

“Che schifo la scena di stanotte e brava ad esserti trattenuta, sono fiero di te, io non sarei riuscito”. Con queste parole Luca descrive la lite tra la moglie Fernanda e Antonella Elia, complimentandosi con la Lessa per la reazione avuta. E, nelle sue stories, Zocchi ribadisce il suo concetto: “Questa sera si rischia un po’, ma in realtà, a logica delle cose, non dovresti rischiare perché da regolamento la Elia dovrebbe essere sbattuta fuori, se tutto non è truccato, finalmente!”

In conclusione, il marito di Fernanda le fa i complimenti per aver mantenuto la calma durante la lite e ribadisce di essere molto fiero di lei:“Fossi stato in te io le avrei tirato una testata sinceramente. Son fiero di te per come hai gestito la situazione in tutto e per tutto, sei stata brava e precisa. Ti amo piccola mia e buona fortuna per stasera”. Fernanda, infatti, è una delle nominate della serata, essendo al televoto proprio insieme ad Antonella Elia e Licia Nunez. Chi lascerà la casa? Appuntamento a questa sera su Canale 5. Ne vedremo delle belle!