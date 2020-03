Un ex professore di Amici di Maria De Filippi ha attaccato il programma, lanciando anche una ‘frecciatina’ ad un’attuale insegnante della scuola. Ecco le sue parole.

Tutto il pubblico di Amici ricorderà senza dubbio Steve La Chance: l’ex professore americano del noto talent show è stato nella scuola di Amici di Maria De Filippi per molti anni. Steve è un ballerino, coreografo ed insegnante di danza jazz: per l’International Dance Association il professionista è Direttore Artistico di corsi di specializzazione. In un’intervista al settimanale Nuovo TV, il famoso ex volto di Amici ha criticato il programma ed in particolar modo la sua ex collega, Alessandra Celentano. Ha ammesso di non seguire più il talent da svariati anni: ecco il motivo.

Amici 19, “Fossi un genitore cambierei canale”: duro attacco dell’ex professore

L’ex insegnante di danza della scuola di Amici di Maria De Filippi, Steve La Chance, ha parlato in un’intervista a Nuovo TV del programma a cui ha preso parte dal 2002 al 2010. L’ex volto famoso del talent show ha annunciato di guardare poco il programma e che non gli manca: il motivo? “E‘ cambiato tutto da quando ci lavoravo“. Il ballerino e coreografo ha poi parlato delle critiche rivolte ad alunni o altri personaggi del talent durante il Serale. “Si può avere una opinione, ma non si dice a qualcuno che non sia competente o che non sia nessuno, quando ha un lungo curriculum alle spalle. Mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto. Se da genitore avessi visto una scena del genere, avrei cambiato canale, non credo sia creativo assistere a litigi che creino ansia in famiglia” sono le parole di Steve La Chance, molto probabilmente rivolte ad Alessandra Celentano.