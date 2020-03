Anna Tatangelo si è fatta male dopo aver fatto un allenamento in casa: la nota cantante ha lanciato un appello ai suoi fan, ecco cosa le è successo.

Anna Tatangelo è una delle figure femminili più amate del panorama musicale italiano. Da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus anche la famosa cantante di Sora ha lanciato un importante appello ai suoi fan: la cosa più importante ora, per combattere questa terribile epidemia, è restare nelle proprie case per evitare ulteriori contagi. E mentre anche nel mondo del gossip gira il suo nome per via della rottura con Gigi D’Alessio, su Instagram poco fa ha raccontato uno spiacevole episodio che le è capitato. L’allenamento in casa, fatto con troppa, esagerata, costanza, può far male: ecco cosa le è successo!

Anna Tatangelo, spiacevole episodio: è successo dopo l’allenamento

Anche Anna Tatangelo, come tutti gli italiani, è chiusa in casa: l’emergenza Coronavirus obbliga i cittadini ad uscire solo in casi di estrema necessità. Così ogni hobby, ogni tipo di attività che veniva svolta quotidianamente all’esterno, può trasferirsi in casa. Palestra, yoga o pilates può svolgersi tra le quattro mura tranquillamente e così sta facendo la splendida cantante di Sora. Purtroppo però, dopo una settimana di work-out, le è venuta una spiacevole infiammazione! La Tatangelo ha consigliato ai suoi fan di non saltare con la corda per sette giorni di fila: lei l’ha utilizzata tutti i giorni ed ora si ritrova con i tendini infiammati! L’ha svelato in una Instagram story in cui scrive: “Attenzione a fare la corda per una settimana di fila. Mi si sono infiammati i tendini!“. Un utile consiglio per i suoi follower: ora però dovrà stare a riposo per guarire del tutto.

Con un fisico scolpito come il suo, restare ferma per qualche giorno non farà del male! Anna Tatangelo oltre ad essere una nota cantante, è anche una magnifica donna, sogno di tanti uomini! La romana è tornata single dopo una lunga storia con Gigi D’Alessio: si parlava già da un po’ di crisi tra i due, eppure solo poche settimane fa è arrivata la conferma tramite un post Instagram pubblicato sui rispettivi profili. Si sono fidanzati nel 2005: la coppia ha avuto anche un figlio nel 2010, di nome Andrea.