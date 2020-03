Grande Fratello Vip, volano accuse forti in cucina: “Gioca sporco”; ecco cosa è accaduto nella Casa più spiata della tv.

Manca davvero poco al gran finale del Grande Fratello Vip. Due puntate, per la precisione. L’ultimo attesissimo appuntamento col reality più spiato della tv andrà in onda mercoledì 8 aprile e, nella Casa, gli animi si fanno sempre più accesi. In particolare, dopo la puntata di ieri sera, è Antonio Zequila ad essere finito nel mirino dei suoi coinquilini. Alcuni atteggiamenti dell’attore non sono andati giù a più di un concorrente: Patrick e Paolo, ad esempio, hanno scelto Antonio come terzo nominato, ‘trascinandolo’ al televoto con loro. Ma ad essere in attrito con Zequila c’è anche la bellissima Paola Di Benedetto, che, proprio poco fa, si è lasciata andare ad alcuni commenti in cucina che non sono passati inosservati. Scopriamo cosa è successo.

Grande Fratello Vip, volano accuse forti in cucina: “Gioca sporco”, nel mirino c’è Antonio Zequila

Tutti contro Antonio Zequila. No, non è un film. Ma è quello che sta accadendo, negli ultimi giorni, al Grande Fratello Vip. Il concorrente sembra avere un po’ tutti contro, nella Casa, e anche con alcune persone con cui aveva legato molto, come Sossio Aruta e Antonella Elia, i rapporti non sono più quelli di prima. E anche Paola Di Benedetto non nasconde la poca simpatia che nutre nei confronti di Antonio, che, anche durante la serata di ieri, ha scelto di nominare. La concorrente non ha mai nascosto di non vedere sincerità nei modi di fare di Zequila e proprio di lui ha parlato con Andrea Denver, durante una chiacchierata in cucina. I due commentano la diretta di ieri e sottolineano come, anche ieri, Antonio non ha perso occasioni per mettersi in mostra. “Si deve rendere conto, a 56 anni, che qualche uscita è fuori luogo e soprattutto che non è il centro del mondo.”, afferma Paola, che fa poi riferimento alla scelta di Antonio di trascinare al televoto Sara: “Lui ha trascinato al televoto una con cui sapeva benissimo che avrebbe vinto. Se non vuol dire giocare questo! Forse da una parte la merita la finale, per come gioca, sporco però!”.

Parole davvero forti, quella di Paola Di Benedetto, che sembra avere le idee molto chiare su Zequila. Quest’ultimo, intato, è al televoto settimanale contro Patrick e Paolo. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla finale? Appuntamento a mercoledì prossimo per scoprirlo. Stay tuned!