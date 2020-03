Michela Persico spegne le candeline da sola: “Restiamo tutti uniti”

Michela Persico, la moglie di Daniele Rugani giocatore della Juve è positiva al Coronavirus, ma oggi è il suo compleanno e lo festeggia così.

Oggi, 26 marzo, Lady Rugani, la fidanzata del campione della Juve festeggia il suo ventinovesimo compleanno a casa in quarantena con il compagno. Entrambi sono risultati positivi al tampone del Coronavirus anche se non hanno sintomi. Sulla loro positività però è scoppiato un caso, per quanto riguarda le tempistiche del tampone. La Juve ricostruisce però le date e dichiara che l’analisi sarebbe stata effettuata l’11 marzo, non il 9. Al di là di questo oggi Michela Persico festeggia il suo compleanno e lo fa con i followers.

Il messaggio ai fan per il compleanno di Michela Persico

“Dato che per i festeggiamenti con parenti e amici c’è ancora da pazientare – ha dichiarato Michela Persico in un video su Instagram e ha aggiunto – Per sentirmi meno sola voglio spegnere le candeline con voi, con la mia Bergamo che è nel cuore e con la mia famiglia. Mi raccomando restiamo tutti uniti che andrà tutto bene”. Non è il primo messaggio che Lady Rugani lancia ai suoi fan relativamente al Coronavirus e all’importanza di rimanere a casa. Nei giorni scorsi infatti aveva lanciato un altro messaggio: “Da poco ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Vorrei tranquillizzare coloro che mi stanno vicini e mi stanno chiedendo. Voglio rassicurarvi perché sto benissimo per mia fortuna, non ho sintomi, quindi ci possono essere casi come il mio che nella sfortuna sono fortunata perché basta restare in casa tranquilli e prendere eventualmente la tachipirina e tutto passa”.

Lady Rugani aveva poi aggiunto: “Anche Daniele è positivo, ma asintomatici. Data la mia esperienza volevo fare queto video per raccomandarvi di stare in casa perché io ne sono un esempio. Potete essere positivi senza saperlo e magari contagiare le persone attorno a noi e quindi rischiare”. Un messaggio importante che si accoda a quelli di altri personaggi