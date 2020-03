Elettra Lamborghini ha condiviso con i suoi sostenitori la splendida sorpresa che, in un giorno davvero speciale, il suo fidanzato le ha fatto: i dettagli.

Così come tantissimi altri Vip, anche Elettra Lamborghini continua a vivere questo lungo periodo di quarantena imposto dal Governo un paio di settimane fa. E così, in compagnia del suo fidanzato nonché futuro marito Afrojack, la giovane cantante non perde occasione di poter mostrare tutto quanto le sta accadendo in questi giorni. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di alcuni dettagli che, in occasione del suo matrimonio, la bellissima ereditiera ha voluto svelare ai suoi sostenitori. Oppure, vi abbiamo raccontato della ‘particolare’ voglia culinaria che le è venuta all’improvviso. Insomma, Elettra è di ottima compagnia in questi faticosi giorni di ‘reclusione’. Sarà anche per questo motivo che, pochissime ore fa, ha voluto condividere con i suoi seguaci la splendida sorpresa ricevuta per un giorno davvero speciale. Ecco di che cosa parliamo?

Elettra Lamborghini, splendida sorpresa per un giorno davvero speciale: di che cosa si tratta

Nonostante il periodo di quarantena, questo è un giorno davvero speciale per Elettra Lamborghini ed Afrojack, è proprio il caso di dirlo. Si tratta del loro matrimonio? Nient’affatto! Come raccontato in un nostro recente articolo, la data delle nozze è stata stabilita già da diverso tempo. E, nonostante manchino pochissimi mesi, stanno tentando di organizzare tutto al meglio proprio in questo periodo. Ma, quindi, cosa sarà successo? Esattamente oggi, la coppia compie il mesiversario. Un traguardo davvero importante, c’è da ammetterlo. Ed è per questo che occorre festeggiarlo alla grande. Non è un caso, infatti, se al suo risveglio, la cantante ha ricevuto una splendida sorpresa. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi numerosi sostenitori. Ecco di che cosa parliamo:

Pensate, questo è soltanto uno dei regali che, in questo giorno davvero ‘speciale’, Elettra ha ricevuto. Nelle Instagram Stories successive, infatti, la giovane cantante ha mostrato tutti i bouquet di fiori che il suo fidanzato le ha fatto trovare in casa. Insomma, un uomo davvero da sposare, no?

Le sue misure: peso e altezza

Vi abbiamo detto che Elettra Lamborghini non rinuncia a parlare con i suoi sostenitori. Pochissime settimane fa, ad esempio, ha svelato ai suo followers le sue misure. Tramite le classiche domande e risposte imposte da Instagram, la giovane cantante ha raccontato sia del suo peso che della sua altezza. Insomma, è davvero divina.

