Grande Fratello VIP: Sossio gela Zequila con una battuta inaspettata

Sossio Aruta e Antonio Zequila, continua lo scontro al GF VIP e l’ex volto di Uomini e Donne “fredda” il concorrente con una battuta.

Le discussioni al Grande Fratello VIP, si sa, non mancano mai. Sossio Aruta e Antonio Zequila si sono scontrati duramente nei giorni scorsi e quando nella puntata di ieri, Alfonso Signorini, li ha redarguiti, i due alla fine si sono battibeccati di nuovo. I concorrenti non sono riusciti a “fermare” la loro discussione nemmeno davanti al pubblico e la discussione è terminata con una freddura che ha letteralmente gelato il pubblico a casa.

Sossio contro Zequila al GF VIP

Scontri, rabbia, scuse… nella diciottesima puntata del Grande Fratello VIP di ieri, 25 marzo, ne abbiamo viste di ogni. Se infatti durante la settimana Antonella Elia e Fernanda Lessa si sono scontrate duramente, anche Sossio Aruta e Antonio Zequila non si sono certo tirati indietro. I due litigano praticamente da una settimana con Zequila che istiga l’ex partecipante del Trono Over di Uomini e Donne a imparare a parlare l’italiano. Durante la puntata il padrone di casa, Alfondo Signorini, Sossio dichiara che pensava che Zequila fosse un amico e invece si era sbagliato. “Secondo me è bullismo, far credere a una persona tutti i giorni che sia scema non è bello”. Ma non finisce qui. Sossio cerca di chiosare dichiarando: “L’abito non fa il monaco, io parlo italiano”. Zequila cerca di ribattere “Ah allora lo farà lo slippino l’abito” e si riferisce al fatto che Aruta gira sempre in slip per casa. A quel punto l’ex volto di Uomini e Donne, compagno di Ursula Bennardo dichiara: “Meglio slippino che Er mutanda”.

Il soprannome Er Mutanda, tanto odiato da Zequila

Il riferimento è chiaramente a quell’odiato soprannome che accompagna Zequila da anni. Era il 2006 quando all’Isola dei Famosi, Elena Santarelli lo aveva definito così. Immediatamente Striscia la Notizia si era impossessata di quel nomignolo e, da allora, Zequila non se lo è più scrollato di dosso. Nonostante abbia espressamente detto che questo soprannome non lo sopporta.