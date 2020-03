Amici 19, la clamorosa decisione del ballerino Nicolai a poche ore dalla semifinale; ecco cosa è successo.

Manca davvero pochissimo al gran finale di Amici 19. La diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi è giunta ormai alla semifinale, in onda questa sera su Canale 5. I semifinalisti sono cinque: Gaia, Nyv, Giulia, Javier e Nicolai. Ma i posti in finale sono solo quattro: uno di loro, quindi, lascerà il programma proprio questa sera, a un passo dalla finalissima. Ma, proprio a poche ore dalla puntata di questa sera, ha lasciato tutti senza parole una decisione di Nicolai Gorodoskii. Una decisione davvero inaspettata, c’è da dirlo. Il ballerino ha comunicato di voler dividere il suo premio in caso di vittoria nel programma. Con chi? Ve lo sveliamo subito!

Amici 19, la clamorosa decisione di Nicolai: in caso di vittoria dividerà il premio con Javier

Una decisione davvero inaspettata, quella di Nicolai a poche ore dalla semifinale di Amici 19. Il ballerino ha comunicato ai suoi compagni cosa ha scelto di fare, nel caso fosse proprio sul il vincitore della diciannovesima edizione del talent di Maria De Filippi. Tutti uniti in salotto, compreso Nicolai, ascoltano una clip in cui il ballerino dichiara: “Se io dovessi vincere, vorrei condividere il premio con Javier. Perché secondo me anche lui ha lavorato tanto, ha messo tanto sforzo ed è bravo. Per questo vorrei condividere il premio, così rimaniamo tutti felici e stiamo bene”. Parole che lasciano di stucco il resto dei compagni, visibilmente emozionati per il gesto di Nicolai. “Chapeau”, commenta Gaia, e a seguire Giulia: “Mi si sta sciogliendo il cuore”. Una decisione che ha spiazzato davvero tutti, soprattutto in ragione dell’accesa ‘competizione’ che c’è tra i due ballerini, sin dalle prime puntate del talent. Anche Javier appare stupito ed emozionato: “Bello”, esclama il ballerino cubano, che aggiunge: “Se lui vince, vince il suo premio. È il suo premio.” Ma Nicolai sembra davvero deciso: “Io le promesse le mantengo fino alla fine. Se l’ho detto lo faccio!”

Un gesto davvero bello quello di Nicola, che sembra mettere davvero la parola fine alla rivalità tra i due ballerini della scuola. Che, comunque, stasera ce la metteranno tutto per accedere all’ultima attesissima puntata dello show. Chi tra i cinque semifinalisti lascerà il programma a un passo dal sogno? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprirlo! Amici vi aspetta: tutti sintonizzati su Canale 5!