Giulia De Lellis, look da ‘bambola’: spunta il dettaglio che scatena i commenti, ecco cosa hanno notato i suoi followers.

Giulia De Lellis sta tenendo grande compagnia ai suoi followers in queste settimane di quarantena forzata dovuta all‘emergenza Coronavirus che sta mettendo in crisi l’Italia. L’influencer fa continuamente video e dirette per raccontare la sua giornata e condividerla con chi la segue, oltre a pubblicare i suoi soliti tutorial sulla cura del corpo e della pelle, mostrando i suoi prodotti alle fan. Insomma, anche se impossibilitata ad uscire, Giulia cerca di tenersi sempre impegnata mantenendo il dialogo con i suoi followers, ben 4 milioni e mezzo, che amano la sua bellezza e il suo fisico da urlo, oltre a essere molto incuriositi dalla sua vita sentimentale. Giulia però rimane sempre molto riservata su questo argomento, mentre condivide senza problemi con i fan la sua beauty routine e i suoi look. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui ha un outfit ‘particolare’, con un dettaglio che ha scatenato i commenti dei fan: ecco di cosa si tratta.

Giulia De lellis, look da ‘bambola’ su Instagram: il ‘particolare’ dettaglio scatena i commenti dei followers

Giulia De Lellis sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan e poco fa ci è riuscita ancora una volta, mostrandosi con un look davvero ‘particolare’ e soprattutto con un dettaglio che ha scatenato i commenti. Nello scatto che ha pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram, Giulia è a letto e indossa un semplice completo nero con top e leggins aderenti. Bellissima come sempre, l’influencer ha un dettaglio che non è affatto passato inosservato. Parliamo di un fiocco di velluto azzurro che la De Lellis ha messo tra i capelli, creando un effetto davvero ‘particolare’, che la fa sembrare una bambola. Questo fiocco ha scatenato i commenti dei fan di Giulia, che l’hanno riempita di complimenti.

‘Bimba’ e ‘bambola’ sono solo alcuni dei tanti appellativi che i fan hanno trovato per descrivere la bellezza di Giulia, che in questi scatti risulta davvero dolcissima. Siete d’accordo anche voi?