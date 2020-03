Amici, chi è stato eliminato e chi sono i 4 finalisti di questa edizione: ecco tutti i dettagli e le emozioni della semifinale del talent condotto da Maria De Filippi.

Questa sera su Canale 5 c’è la semifinale di Amici. Il talent condotto da Maria De Filippi è giunto quasi al termine della sua diciannovesima edizione, che è stata ricca di emozioni e di tanti colpi di scena. A contendersi i 4 posti in finale questa sera ci sono Nicolai, Javier, Giulia, Gaia e Nyv. 5 grandi talenti, che però non potranno tutti passare alla prossima puntata. Nicolai e Javier hanno avuto sempre un rapporto difficile, ma dopo la pace della scorsa puntata, sembrano aver ritrovato l’armonia, tanto che il ballerino ucraino poco fa ha annunciato che se dovesse vincere, vorrebbe dividere il premio con il suo collega, come riconoscimento del suo impegno e della sua bravura. Se uno di loro due questa sera venisse eliminato, sarebbe già possibile eleggere il vincitore del circuito danza. Competizione e grande rispetto anche tra le 3 cantanti in gara, tutte molto diverse tra loro, ma tutte estremamente talentuose. Giulia in settimana ha avuto un momento di sconforto, ma questa sera è pronta ad affrontare al meglio la semifinale. Chi sarà eliminato? E soprattutto, chi saranno i 4 finalisti di questa edizione del talent?

Amici, Gaia è la prima finalista: chi è stato eliminato

La puntata di Amici di questa sera ci dà i nomi dei 4 finalisti di questa edizione. In gara ci sono tre cantanti e due ballerini e l’attesa è altissima. La puntata andrà in onda ancora una volta senza pubblico, come succede ormai da tre settimane, ovvero da quando in Italia è scattata l’emergenza Coronavirus. I giudici, i professori, la Var e il pubblico da casa si alterneranno per decidere chi sono i 4 finalisti. Un televoto è stato aperto qualche giorno fa e chiuso da poche ore, per permettere a uno dei concorrenti di andare direttamente in finale, senza passare per i gironi. I primi due classificati nella classifica stilata dal pubblico sono Javier e Giulia. I due si sono esibiti davanti a tutti gli organi votanti in studio e se avessero ottenuto 8 sì, sarebbero andati in finale. Nessuno dei due, però, ha convinto del tutto le varie giurie, per cui entrambi sono rimasti in gara. Al termine del primo girone sono finite prime in classifica Gaia e Giulia, che si sono esibite in due comparate scelte per loro da Stash, lasciando senza parole i giudici per la loro bravura. Dopo le due esibizioni, la giuria ha decretato Gaia prima finalista. Questa serata non prevede nessun duetto per i cantanti, sempre per evitare contatti ravvicinati, che in questo periodo sono vietati. Coreografie con distanza di sicurezza, invece, per quanto riguarda il ballo. Insomma, il momento non è facile, ma i concorrenti di Amici sono pronti a regalare una serata di intrattenimento e musica al pubblico, che avrà la possibilità di distrarsi per qualche ora.

Manca sempre meno alla finale di Amici e tutti sono pronti a scoprire cos’altro accadrà nel corso della serata.