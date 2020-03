Amici, Valentin: “Voglio chiarire la situazione tra me e Francesca”, il ballerino racconta tutta la verità sulla storia con la professionista del talent.

Colpo di scena in quella che è stata la voce di gossip più succulenta dell’ultimo periodo. L’ex ballerino di Amici 19 Valentin Alexandru Dumitru rompe il silenzio e per la prima volta parla della presunta relazione con Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici. Il ballerino ha deciso di chiarire una volta per tutta la situazione e racconta tutto nei dettagli, in un lungo post su Instagram, che lascia i fan di stucco. Scopriamo le sue parole.

Amici, Valentin: “Voglio chiarire la situazione tra me e Francesca”, la confessione del ballerino

Valentin ha deciso di raccontare tutta la verità. La voce di un presunto flirt tra il ballerino e Francesca Tocca è nell’aria già da un po’, ma i diretti interessati non si erano ancora espressi esplicitamente, se non con qualche cuore lasciato sui commenti di Instagram. Almeno fino a poco fa. Con un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Valentin ha raccontato come sono andate le cose realmente, ammettendo di essersi innamorato della ballerina. Ecco le sue parole:

Un post inaspettato, in cui il ballerino spiega, senza giri di parole, cosa è accaduto.