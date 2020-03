Amici, sorpresa in diretta per Javier: in collegamento i suoi genitori, le loro parole a Nicolai spiazzano tutti, ecco cos’è successo.

La semifinale di Amici ha regalato, come sempre, grandi emozioni e inaspettati colpi di scena. La puntata è andata in onda senza pubblico, come del resto accade da quando è cominciata l’emergenza Coronavirus in Italia. Loredana Berté è ancora una volta assente perché preferisce non lasciare Milano. Al suo posto è tornata Alessia Marcuzzi, che venerdì scorso si è molto divertita a far parte della giuria del programma. All’inizio della puntata è stata data a due concorrenti la possibilità di esibirsi davanti a tutti gli organi votanti per provare ad arrivare in finale senza passare per i gironi. Giulia e Javier si sono esibiti, ma nessuno dei due ha convinto del tutto le varie giurie. Dopo il primo girone è stata Gaia ad ottenere il passaggio in finale, mentre al termine del secondo girone Javier è riuscito a finire primo in classifica e ad ottenere la seconda maglia d’oro. Dopo aver ottenuto il verdetto, Javier ha avuto l’opportunità di salutare i suoi genitori in collegamento. Il momento è stato davvero emozionante per il ballerino, che ha visto anche sua nonna. A un certo punto i familiari di Javier si sono rivolti a sorpresa a Nicolai, spiazzando tutti con le loro parole: ecco cos’è successo.

Amici, sorpresa in diretta per Javier: ecco le parole dei suoi genitori a Nicolai

Durante la puntata di Amici di questa sera, Javier ha ricevuto una splendida sorpresa. Dopo aver scoperto di essere arrivato in finale, il ballerino ha potuto parlare con i suoi genitori in collegamento da Cuba. E’ stato un momento di grande gioia per Javier, che ha salutato anche la sua adorata nonna. I familiari del ballerino gli hanno fatto tanti complimenti per il percorso che ha fatto finora e gli hanno detto che sentono tanto la sua mancanza. Poi, a sorpresa, si sono rivolti anche a Nicolai, spiazzando tutti. Tra lui e Javier, infatti, c’è sempre stata una forte competizione e non sono mancati gli scontri in tante occasioni, anche se dopo quello che è successo nella scorsa puntata, il loro rapporto è migliorato tantissimo. I genitori di Javier si sono rivolti con parole di grande stima a Nicolai, facendogli i complimenti per il suo talento.

Nicolai è rimasto davvero felice per le parole dei genitori di Javier, che poi si sono complimentati anche con Gaia, Giulia e Nyv, mostrando di apprezzare molto tutti i concorrenti in gara.