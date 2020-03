Verissimo Le Storie: ospiti e anticipazioni oggi, 28 marzo

Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi di Verissimo Le Storie: le interviste più belle che andranno in onda oggi, 28 marzo.

In attesa che si possa nuovamente godere dello spettacolo in diretta di Verissimo, il programma di Silvia Toffanin va in onda nella versione Verissimo Le Storie. Mediaset e Canale 5 hanno infatti deciso di allietare il pomeriggio degli italiani mandando in onda delle vecchie interviste del programma, le più emozionanti e divertenti montate insieme in un’unica puntata. Una decisione interessante che si pone sulla linea della richiesta dei fan di Uomini e Donne che, anche loro, vorrebbero in onda le repliche del dating show di Maria De Filippi per sorridere. Ma vediamo le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 28 marzo di Verissimo con Silvia Toffanin: quali interviste e che ospiti saranno ripescati dall’archivio del programma.

Anticipazioni Verissimo Le Storie

Le Anticipazioni di Verissimo Le Storie parlano chiaro. Alle 15.40 potremo godere di un nuovo appuntamento con il rotocalco Mediaset e pare che la puntata sarà veramente interessante ed emozionante. Si parte infatti con l’intervista a Sinisa Mihajlovic che racconta della sua battaglia contro la leucemia. Dopo la grande forza andremo a scoprire i retroscena della vita di Loredana Berté che era stata recentemente ospite di Silvia Toffanin e aveva parlato del rapporto tormentato con la sorella. Spazio poi anche ad altri ospiti come Gianni Morandi e Adriana Volpe, Giogia Palmas e Filippo Magnini.

La challenge: Imagine

Nel corso della puntata poi verranno mandati in onda i filmati della challenge di Verissimo, Imagine, in cui vengono invitati i personaggi dello spettacolo a cantare la canzone di John Lennon. Vedremo quindi le immagini di Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Edoardo Stoppa e Juliana Moreira, Elodie, Alena Seredova, Elisabetta Canalis… e tanti altri. Insomma.

La puntata di Verissimo Le Storie riuscirà sicuramente a svagare un po’ l’attenzione degli italiani e a strappare qualche sorriso nonostante il difficile periodo storico che stiamo vivendo per via dell’emergenza Covid-19. Del resto la televisione in questo momento ha sì il compito di informare, ma anche quello di svagare il più possibile.