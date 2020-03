In queste sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata davvero dispiaciuta per quanto le è successo poco prima: i dettagli.

In questo ultimo periodo, Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione di tutti. Non soltanto per la presunta crisi e fine della relazione d’amore con Andrea Iannone, ma anche per la quarantena. A causa dell’emergenza Coronavirus, così come tantissimi altri personaggi pubblici, anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è rinchiusa in casa. È proprio per questo motivo che, avendo anche molto più tempo a disposizione per se, per la sua famiglia e per i suoi followers, non perde occasione di poter parlare ed interagire sul suo canale social ufficiale. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di alcuni episodi che le sono capitati in questi giorni. Come quando, ad esempio, ha confessato di essersi svegliata davvero tardissimo. Oppure, quando ha raccontato di non aver vissuto dei giorni facili. Insomma, un vero e proprio libro aperto con i suoi fan. Motivo per cui non ha potuto fare a meno di mostrarsi a loro davvero dispiaciuta. Pochissime ore fa, Giulia ha rivelato di essere rimasta davvero malissimo per un inconveniente spiacevole. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis dispiaciuta su Instagram: l’inconveniente spiacevole

È giunta sera e, come al solito, Giulia De Lellis ha dedicato un po’ del suo tempo ai suoi sostenitori social. Peccato, però, che si avverte qualcosa di ‘strano’ dalle sue parole. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, si mostra davvero ‘dispiaciuta’. Cosa le sarà mai potuto succedere? Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto dichiarato dalla diretta interessa, l’influencer romana ci è rimasta davvero malissimo perché, qualche ora prima, aveva girato delle Instagram Stories per i suoi sostenitori che, però, non sono state affatto caricate sul suo canale social ufficiale. Un inconveniente davvero spiacevole, c’è da dirlo. Ed è per questo motivo che Giulia si è mostrata davvero rammaricata ai suoi fan.

‘Sono stata rimasta malissimo, ragazzi. Prima di cena avevo messo delle stories, ma Instagram me le ha rimosse da solo. Impazzito’, queste le parole di Giulia per parlare di questo imprevisto inopportuno.

‘Mistero’ risolto: c’è un problema

Qualche ora dopo aver parlato di questo inconveniente, Giulia De Lellis è ritornata sui social ed ha chiaramente detto che, dopo aver parlato con altre sue colleghe alle quali è accaduto la medesima cosa, c’è stato un problema con il social network. ‘A parte questo, sono riusciti a comunicarvi quello che volevo dirvi’, conclude l’ex corteggiatrice. L’influencer si riferisce all’appuntamento odierno, alle ore 15:30, con la sua diretta social.