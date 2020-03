Ciao Darwin, chi è il fidanzato di Madre Natura, Angelina Michelle?

Chi è il fidanzato di Angelina Michelle, la Madre Natura che vedremo nella puntata di questa sera di Ciao Darwin.

Stasera va in onda una puntata di Ciao Darwin, chiaramente della scorsa stagione e registrata, al fine di intrattenere il pubblico a casa per via della quarantena legata al Coronavirus. La madre natura che vedremo questa sera, nella sfida tra Family Day e Gay Pride (capitanati da Vladimir Luxuria e Povia) è Angelina Michelle, una bellezza pazzesca dai capelli rossi con gli occhi color ghiaccio. La donna aveva incantato tutto il pubblico e in molti si sono domandati se fosse fidanzata oppure no.

Chi è Angelina Michelle, la madre natura di Ciao Darwin

La bellissima Angelina Michelle nasce in Francia, ma ha origini russe e sui Instagram è una vera e propria star. Dalle passerelle locali è diventata poi una modella di fama internazionale. Alta 1.80 centimetri è appassionatissima di arte e soprattutto di pittura. Ciao Darwin è stata la sua prima esperienza televisiva e ha raccontato che le è piaciuta molto e che non vede l’ora di ributtarsi in questo mondo. Nonostante sia francese sappiamo che Angelina parla correntemente anche l’inglese e ha un sogno, diventare mamma. Magari è un sogno che potrebbe diventare realtà tra poco grazie proprio al suo fidanzato, bellissimo!

Chi è il suo fidanzato Norman Theuerkorn

Se vi state chiedendo chi è il suo fidanzato, sebbene la modella su Instagram e sui social sia piuttosto riservata, sappiamo che anche lui è un modello bellissimo. Il fidanzato di Angelina Michelle è Norman Theuerkorn. Super tatuato compare con lei in diversi scatti sui social che hanno mandato in visibilio il pubblico femminile e maschile in egual misura. Non sappiamo quando sia iniziata la loro storia d’amore, ma quello che abbiamo capito è che sono innamoratissimi l’uno dell’altro e che hanno una storia molto intensa e vissuta al 100%.

Facendo scattare anche l’invidia di molte donne. I due formano una bella coppia nonostante siano così diversi. Lei quasi angelica, lui invece il classico bello e dannato, ma del resto si sa, gli opposti si attraggono.