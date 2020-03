Raffaella Mennoia, il duro sfogo su Instagram: “La quarantena non è uguale per tutti”, parole forti dell’autrice di Uomini e Donne, ecco cosa ha detto.

Non è un periodo affatto facile per Raffaella Mennoia. L’autrice e redattrice dei programmi di Maria De Filippi ha perso suo padre poco più di due mesi fa e lo ha ricordato recentemente con un malinconico post su Instagram. Nelle sue parole tutto il dolore per questo terribile lutto, con un riferimento anche alla situazione attuale di emergenza che tutta l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus. Nei giorni scorsi sul profilo Instagram della Mennoia sono apparsi tanti post relativi alla grande difficoltà di questo periodo, compresi dei pensieri rivolti alle vittime e alle loro famiglie, che non hanno potuto nemmeno salutare i propri cari in modo degno. Poco fa la redattrice televisiva si è lasciata andare a un altro sfogo, sempre relativo a questa situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo. Le sue parole sono molto forti: scopriamo insieme cosa ha detto.

Raffaella Mennoia, il duro sfogo social: “La quarantena non è uguale per tutti”, ecco le sue parole nel dettaglio

Raffaella Mennoia ha sempre lavorato ‘dietro le quinte’ dei programmi di Maria De Filippi, ma nel tempo è diventata ormai un personaggio noto e amato dal pubblico. Tutti la conoscono come una donna forte, sempre molto schietta e sincera. Anche poco fa la Mennoia si è espressa senza mezzi termini, affidando al proprio profilo Instagram un duro sfogo sulla situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia. Raffaella ha esordito con una frase molto forte: “La quarantena non è uguale”, ha scritto, aggiungendo poi che tutto dipende dai metri quadri di una casa, dai balconi, dai pc disponibili per i compiti dei figli, dagli abbonamenti streaming e dalla capacità di tenere il frigo pieno anche quando non si lavora. “Persino ingannare il tempo a fare torte è un lusso non per tutti”, conclude Raffaella, che con le sue parole ha voluto lanciare un pensiero a chi è costretto ad affrontare la quarantena senza poter godere di tutti quei confort che in un periodo come questo fanno davvero comodo.

E’ uno sfogo dal sapore amaro, quello di Raffaella, che nella didascalia del suo post ha voluto lanciare un pensiero speciale alle famiglie più in difficoltà, alle persone anziane che sono sole e soprattutto alle donne che si ritrovano in casa con un ‘nemico’ o che comunque vivono una situazione familiare difficile: “Se volete scrivermi, io ci sono”, ha concluso la Mennoia.