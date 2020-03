Uomini e Donne, la storia tra Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è giunta al capolinea: l’ex corteggiatrice spiega tutto con un Instagram story. Ecco le parole.

In casa Uomini e Donne una coppia è arrivata ai titoli di coda. La storia tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli era in crisi già da un po’ ma adesso è arrivata la conferma della loro rottura. La loro storia ha fatto tanto chiacchierare negli studi di Maria De Filippi: a distanza di mesi dalla loro uscita, non ha retto. E’ Veronica che conferma la rottura con una lunga confessione tramite un Instagram story: le sue parole sono ben chiare, le strade si sono definitivamente divise. Ecco le parole dell’ex tronista.

Uomini e Donne, Alessandro Zarino e Veronica: “Le nostre strade si sono divise”, la confessione

Veronica Burchielli poco fa ha scritto una lunga confessione tramite le Instagram story. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne ha rivelato che la storia con Alessandro Zarino è giunta al capolinea. “Sono stata assente, ho avuto bisogno di tempo per pensare e vivere delle emozioni. Non riesco a fingere che tutto vada bene, non riesco a mostrarmi spensierata ed allegra se in realtà non sto bene“: comincia così il lungo sfogo della giovane di La Spezia. Veronica si rivolge a tutti coloro hanno creduto in lei e nella sua storia d’amore: in molti avevano capito che la coppia era in crisi. “Non siete sciocchi, vi eravate accorti che qualcosa in realtà non andava“, continua.

“La strada mia e di Alessandro si è divisa, non siamo più una coppia. E’ stato un percorso che non rinnegherò mai nel bene e nel male, nonostante tutto. Sono felice di aver conosciuto la sua famiglia. Posso dirvi che ci ho creduto molto, che io ho provato tanto. I motivi della rottura rimarranno privati“: sono queste le ultime parole dell’ex volto di Uomini e Donne.