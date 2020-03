Anticipazioni Bella Da Morire: cosa succederà nell’ultima puntata?

Bella Da Morire, le anticipazioni sull’ultima puntata: ecco cosa succederà.

Siamo ormai alle battute finali della fiction Rai, Bella da Morire con, protagonista, Cristiana Capotondi. La storia di Eva ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori in queste serate e ora siamo alle battute finali. Infatti domenica prossima andrà in onda l’ultima puntata della fiction Bella Da Morire e i fan sono curiosi di sapere tutte le anticipazioni del programma e su come finirà. Cosa succederà quindi nell’ultima puntata? Chi ha ucciso la giovane donna di Lagonero? Chi è il colpevole? Tutte queste domande, chiaramente, troveranno risposta nella quarta ed ultima puntata di Bella Da Morire.

Ultima puntata, Bella Da Morire: cosa succederà

Quali sono le anticipazioni? Sappiamo che il presunto colpevole sembra essere Paolo Bonsini e la Polizia sta facendo delle indagini. Però Eva e Marco non sono convinti e intanto i due si separano per via di diverse problematiche e un episodio molto violento. Lei, Eva, cercherà conforto e aiuto nel padre mentre Marco vuole cambiare città. Incontra però Sofia, sorella della vittima. La donna però è fuori di sé, completamente sotto shock alla guida. Marco quindi la fermerà, ma cosa è successo? Pare che la famiglia di Gioia stia nascondendo qualcosa. Poi sempre per quanto riguarda le indagini, preparatevi a una situazione nuova ed inaspettata perché verrà ritrovato un nuovo cadavere lungo il Lagonero. Un nuovo omicidio e ci si chiede se le due morti hanno un qualche collegamento. Le anticipazioni ci raccontano poi che Rachele, interpretata lo ricordiamo da Benedetta Cimatti, ha deciso di far incontrare il piccolo Matteo al padre. Eva interviene e dichiara all’uomo che ha violentato la sorella che non potrà avere nessun ruolo nella vita del bambino. Ma Eva ha sicuramente altri problemi perché scoperta la verità sui due omicidi, anche la vita stessa della detective sarà in grave pericolo.

Come rivedere le puntate in streaming

Se non siete riusciti a vedere tutte le puntate di Bella Da Morire o non potrete vedere l’ultima puntata in diretta non preoccupatevi, c’è lo streaming a vostra disposizione. Grazie a Rai Play potrete rivedere tutte le puntate quando preferite. Nel caso non abbiate internet ancora una volta nessun problema perché potrete rivedere la terza puntata, la penultima, su martedì 31 marzo alle 21.20 su Rai Premium.

Il Cast di Bella Da Morire

Se poi volete approfondire i personaggi della fiction Bella Da Morire perché il cast o qualche attore vi piace particolarmente ecco tutti i personaggi:

Cristiana Capotondi: Eva Cantini

Matteo Martari: Marco Corvi

Lucrezia Lante della Rovere: Giuditta Doria

Elena Radonicich: Sofia Scuderi

Benedetta Cimatti: Rachele Cantini

Margherita Laterza: Anita Mancuso

Giulia Arena: Gioia Scuderi

Gigio Alberti: Sergio Cantini