Dove è finita l’attrice Violante Placido e quali sono stati i suoi ultimi film e telefilm?

Violante Placido è senza dubbio un’attrice bellissima. L’abbiamo vista in molti film e, in ognuno di essi, ha sempre travolto il pubblico con la sua dolce sensualità. Classe 1976, Violante Placido è figlia dell’omonimo regista, Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli. Della sua vita privata sappiamo che è stata a lungo legata con Fabio Troiano e quando si sono lasciati ha intrapreso una relazione con il regista Massimiliano D’Epiro. I due hanno avuto un figlio, Vasco, nato il 5 ottobre 2013. Ma oggi dove è finita? Come mai non sentiamo più molto parlare di lei?

Violante Placido: il bullismo da ragazza

Le ultime notizie che abbiamo risalgono a una intervista del novembre 2019 ospite da Caterina Balivo a Vieni da Me. L’attrice in quell’occasione ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata che non tutti conoscevano. Violante Placido ha raccontato infatti alcuni dettagli non proprio piacevoli. Ospite appunto da Caterina Balivo, Violante ha raccontato che durante una vacanza studio a Los Angeles l’attrice è stata vittima di bullismo e ha avuto molte difficoltà nell’integrarsi in una classe con una cultura differente rispetto a quella d’origine. Una situazione che l’ha fatta sicuramente soffrire e che non ha reso la vita delle ragazza molto semplice.

Cosa fa oggi Violante Placido?

Oggi però Violante ha superato quei problemi. È un’ottima attrice, cantante, ma anche mamma. Le ultime apparizioni in televisione risalgono al film tv Enrico Piaggio – Un sogno italiano, per la regia di Umberto Marino. Ma prima l’avevamo vista anche nel film Questo è il mio paese di Michele Soavi e ha anche preso parte ad alcune puntate di Meraviglie, il programma di cultura di Alberto Angela.

Al cinema invece nel 2019 l’abbiamo vista nel film Modalità Aereo, per la regia di Fausto Brizzi e nel film di Antonello Grimaldi intitolato Restiamo Amici. Per il 2020 ancora non l’abbiamo vista in televisione o a teatro e pare che non ci siano progetti.