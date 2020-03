Pago e Serena ‘litigano’ su Instagram: “Sei come tutti gli uomini!”, ecco cos’è successo tra i due, il siparietto di coppia è davvero imperdibile.

Pago e Serena Enardu sono una delle coppie del momento, non ci sono dubbi. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, che li aveva fatti allontanare, i due sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello Vip. Pago è entrato nella casa fin dall’inizio, ma Serena lo ha raggiunto nel tentativo di riconquistarlo. E a quanto pare ci è riuscita. Dopo un po’ di dubbi iniziali, Pago si è lasciato andare al sentimento ed è tornato insieme all’ex tronista. Ora che entrambi sono stati eliminati dal reality di Canale 5, i due stanno vivendo insieme la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus e stanno pian piano ritrovando i loro equilibri di coppia. Ma gli effetti della quarantena si fanno sentire e poco fa i due hanno ‘litigato’ su Instagram per un motivo davvero ‘particolare’, dando vita a un imperdibile siparietto di coppia: ecco cos’è successo.

Pago e Serena ‘litigano’ su Instagram: “Sei come tutti gli altri uomini!”, ecco cos’è successo tra i due

Pago e Serena sono davvero una coppia amatissima e super seguita sui social. Da quando sono tornati ufficialmente insieme, infatti, la gente è molto curiosa di sapere tutto sulla loro vita e sul loro rapporto. Ultimamente ospiti di Verissimo, hanno raccontato tanto della loro situazione, parlando anche di matrimonio. Pago, però, per il momento non vuole sbilanciarsi e preferisce prima vedere come andranno le cose tra lui e Serena nel prossimo futuro. In questo periodo di quarantena i due sono insieme a casa dell’ex tronista e ogni giorno fanno video e dirette per divertirsi e condividere un po’ di tempo con i loro followers. Poco fa hanno dato vita a un siparietto di coppia davvero imperdibile, in cui hanno ‘litigato’ per un motivo molto ‘particolare’. “Ragazzi sono felicissima”, ha annunciato Serena con tono chiaramente ironico, “ho trovato un motivo per litigare con Pago. Finalmente facciamo qualcosa!”

L’ex tronista ha raccontato di aver trovato per caso un biscotto sotto il divano: “Questo vuol dire che quando Pago ha passato l’aspirapolvere, non si è chinato. Ma si può lasciare un biscotto sotto il divano?”, ha aggiunto Serena, che poco dopo ha ‘costretto’ il suo compagno a spostare il divano e a raccogliere il biscotto.

“Hai fatto cadere i biscotti e poi non ti sei chinato. Sei uguale a tutti gli altri uomini!”, ha detto Serena, tra le risate divertite di Pago, che cercava di ‘difendersi’ dalle accuse. Il siparietto tra i due è davvero imperdibile e ha sicuramente strappato un sorriso a tutte le coppie che stanno affrontando insieme la quarantena. Siete d’accordo anche voi?