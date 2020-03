Emma Marrone nostalgica, il pensiero a Maria De Filippi: “Questa foto è stampata nel mio cuore”, ecco cosa ha pubblicato la cantante su Instagram.

Emma Marrone è sempre molto presente e attiva sui social e ha un rapporto costante con i suoi tantissimi fan. Il suo profilo Instagram conta quasi 4 milioni e mezzo di followers, con i quali la cantante rimane sempre in contatto, condividendo tutti i suoi progetti lavorativi. Non solo, però, perché Emma racconta ai fan anche la sua quotidianità, compresi i momenti in cui torna in Salento dalla sua famiglia. In questo periodo di quarantena obbligatoria dovuta all’emergenza Coronavirus, anche Emma è in casa e sta cercando di intrattenere e fare compagnia ai suoi followers con video e dirette su Instagram. Indimenticabile quella con Alessandra Amoroso, che ha fatto divertire tutti con la sua ‘terribile gaffe’. Molto intensa, invece, la diretta con Fedez, con canzoni e musica dal balcone. Insomma, Emma usa molto i social e poco fa ha affidato a Instagram un suo ‘momento nostalgia’, in cui ha dedicato un pensiero a Maria De Filippi: ecco le sue parole.

Emma Marrone è sempre molto attiva sui social e condivide spesso con i fan le sue emozioni. Da sempre legatissima al programma ‘Amici’, che ha dato il via alla sua carriera e dove poi è tornata più volte come coach e ospite, la cantante poco fa ha pubblicato su Instagram un post nostalgico, in cui ha ricordato l’esperienza nel talent di Canale 5 a 10 anni dalla sua vittoria, con un pensiero speciale a Maria De Filippi. “Questa foto è stampata nel mio cuore”, ha scritto Emma nella didascalia dello scatto, in cui appare lei che festeggia il trionfo accanto alla conduttrice. “Sarò sempre grata a Maria per aver percepito il mio talento”, ha aggiunto la Marrone, che si è definita orgogliosa di se stessa e del percorso che ha fatto.

Emma ha dedicato questo speciale anniversario a tutte le persone che ascoltano la sua musica e che la sostengono, promettendo loro che il meglio deve ancora venire. “Vi voglio davvero bene e grazie per tutto quello che mi state scrivendo. Vi aspetto sotto il palco”, ha concluso la cantante, che ha aggiunto poi un cuore come chiusura delle sue bellissime parole.