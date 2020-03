Andrea Iannone dopo Giulia, ‘Inizieresti una relazione con una persona non famosa?’: la sua risposta spiazza

Ad Andrea Iannone è stato chiesto su Instagram se, dopo Giulia De Lellis, inizierebbe mai una relazione con una persona non famosa: la sua risposta.

Nonostante né Andrea Iannone e né Giulia De Lellis abbiano confermato apertamente la loro rottura, ci sarebbero alcuni elementi che lo confermerebbero. Non soltanto il clamoroso indizio svelato dal settimanale ‘Chi’, ma anche diverse dichiarazioni che, in questo ultimo periodo, i due diretti interessati hanno fatto sui rispettivi canali social. Il pilota della MotoGp, ad esempio, ha detto di aver vissuto un periodo non tanto facile, ma dal quale ha capito chi realmente gli è stato vicino e chi, invece, ‘non ha esitato ad allontanarsi’. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dal canto suo, ha confessato di aver stravolto la sua vita subito dopo aver ricevuto una spiacevole notizia che ha colpito una persona molto cara per lei. Insomma, dei periodi piuttosto movimentati per entrambi. E se di Giulia si vocifera di un ritorno di fiamma con Andrea Damante, Iannone, invece, resta single. Ma il pilota inizierebbe mai una relazione con una persona non famosa? Questa è una delle domande che gli viene posta sul suo canale social ufficiale. Ecco la sua risposta.

Andrea Iannone, relazione con una persona non famosa dopo Giulia De Lellis?

Come è solito fare in questo ultimo periodo, anche ieri sera, Andrea Iannone ha dedicato un po’ del suo tempo ai suoi sostenitori. E così, tramite le classiche domande e risposte di Instagram, il pilota della MotoGp ha svelato qualche dettaglio in più su alcune curiosità dei suoi sostenitori. Una domanda su tutte ha conquistato maggiormente l’interesse. Ecco di che cosa parliamo?

Ecco. È proprio questa la domanda che è stata posta ad Andrea Iannone. Alla quale, com’è solito fare, il pilota ha dato un’ampia e precisa risposta. Sappiamo che ancora prima di Giulia De Lellis, Andrea è stato fidanzato per diversi anni con Belen. Per questo motivo, molto probabilmente, l’utente Instagram gli ha chiesto se inizierebbe mai una relazione con una persona non famosa. ‘Mai etichettare chi hai di fronte per cosa fa’, questa la risposta di Andrea a questa ‘particolare’ curiosità di un suo fan. Che, poi, conclude: ‘Non c’è cosa più sbagliata di valutare una persona per quello che fa e non per ciò che è veramente’. Siete d’accordo?