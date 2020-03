Paola di Benedetto nella casa del Grande Fratello VIP si è confidata con Paolo Ciavarro in vista della semifinale di mercoledì 1 aprile. Ecco le sue parole.

La semifinale del Grande Fratello VIP si avvicina: mercoledì 1 aprile andrà in onda la penultima puntata del reality più amato d’Italia, la finale è in programma invece l’8 aprile. Purtroppo quest’anno l’emergenza Coronavirus ha rotto qualche equilibrio: Adriana Volpe abbandonata la casa di Cinecittà per correre dalla sua famiglia. Un problema familiare grave l’ha colpita ed ha lasciato un grande vuoto nella casa. Paola Di Benedetto nel pomeriggio di oggi 29 marzo si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Paolo Ciavarro in vista della fine del loro percorso. Ecco le parole dell’ex Madre Natura.

Grande Fratello VIP, Paola Di Benedetto: “Ci sto male”, la confessione

Paola di Benedetto nel pomeriggio all’interno della casa del Grande Fratello VIP si è sfogata con il suo coinquilino Paolo Ciavarro. Mercoledì 1 aprile sarà la penultima puntata del reality e l’ex Madre Natura è triste: il solo pensiero che dovrà lasciare la casa di Cinecittà la fa star male. ““Ci sto troppo male a lasciare la Casa” sono state le sue prime parole. Il giovane Ciavarro, fidanzato di Clizia Incorvaia conosciuta durante i reality, si è mostrato comprensivo nei confronti della compagna d’avventura ed ha confessato di non sentire ancora il peso dell”addio’. La modella con tono malinconico gli ha risposto: “Mentre facevo la valigia, mi sono messa a piangere, mi mancherà la Casa, abbiamo vissuto talmente tante cose qua dentro che anche se lo racconterò non sarà mai la stessa cosa”. Paolo la conforta e le dice che il loro viaggio sta terminando. “E’ un’avventura pazzesca, mi ricordo quando mia madre raccontava della sua edizione e non capivo tante cose, ora si”. Ciò che dispiace maggiormente a Paola è che non rivedrà più la casa in cui ha vissuto questi mesi. La conversazione si è poi spostata sul mondo fuori, cosa sta accadendo in Italia per via del Coronavirus. “Secondo me sarà difficile riabituarmi al mio appartamento anche se tornerò prima a casa dai miei“ ha concluso Paola.