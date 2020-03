Benedetta Parodi mostra a tutti cosa ha deciso di fare con gli avanzi di cibo: ecco i consigli utilissimi per non sprecare nulla.

E’ il volto di programmi di cucina famosi come Cotto e Mangiato, I menù di Benedetta, ed autrice di noti libri di ricette. Benedetta Parodi sta trascorrendo l’isolamento domestico per via dell’emergenza Coronavirus insieme alla sua famiglia. La conduttrice taglia del tempo anche per i suoi followers: tramite il suo profilo Instagram dà spesso consigli o aggiorna tutti sui cibi che consuma. Pochi minuti fa, prima di sedersi a tavola per il pranzo, ha dato degli ottimi consigli: sono da seguire, assolutamente!

Benedetta Parodi, i consigli utilissimi per non sprecare cibo in questo momento

Benedetta Parodi tramite il suo canale Instagram ha lanciato poco fa un appello ai suoi follower ed agli italiani in generale. Non bisogna mai buttare il cibo, ma inventarsi di tutto per creare nuove ricette con gli avanzi! Ed infatti così ha fatto la conduttrice televisiva: con i pasti che le sono avanzati ha creato diversi piatti pronti da mettere in tavola! “In questo periodo è importante non sprecare nulla. Con il riso nero ho fatto un’insalata, che dura di più e poi ho fatto una frittata con gli avanzi. Avevo un filetto di carne, cucinato ieri: l’ho tagliato sottile e ci ho messo le zucchine saltate. La pizza l’ho scaldata ed ho fatto un buffet. Non avanzate il cibo, non possiamo permettercelo”.

Il cibo avanzato è sempre meglio non gettarlo: in questo periodo di emergenza però la regola vale doppia. Vista l’epidemia Coronavirus che ci obbliga a restare in casa per evitare ulteriori contagi, è giusto usufruire di tutto il cibo che si ha a disposizione in casa! Brava Benedetta, ottimi consigli!